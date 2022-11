উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰতো ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarma at Raas Mahotsav) ৷

বিদেশৰ বজাৰত খলকনি তুলিছে মাজুলীৰ ৰঙা বাও চাউলে ৷ মাজুলীৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিদেশলৈ ৰপ্তানি 20 কুইন্টল ৰঙা বাও চাউল (Majuli red bao rice exports to the world market)৷

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে T20 বিশ্বকাপ দখল কৰিলে ইংলেণ্ডে ৷ 5 উইকেটত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ ইংলেণ্ড দলটোৰ (England won T20 world cup)৷

আজিৰ তাৰিখত ক্ৰমাৎ অসহিষ্ণু হৈ পৰিছে নেকি মানুহ ৷ মানুহে মানুহৰ প্ৰাণ লোৱাতো সহজ কথা হৈ পৰিছে ৷ মানুহতকৈ আজি অধিক হৈছে টকাৰ মূল্য ৷ কি বন্ধু কি আত্মীয়, সময়ত চিন হেৰাই সকলোৰে ৷ টকাৰ বাবে হত্যাও এক সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে (Attempt to Murder case) ৷ বিশেষকৈ অপৰাধৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে মহানগৰী ৷

ইউপিপিএলৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ সামৰণি (UPPL Conference in Kokrajhar)৷ লোকে লোকাৰণ্য কোকৰাঝাৰৰ জৌগালু পথাৰ ৷ পুনৰ ইউপিপিএলৰ সভাপতি হিচাবে নিৰ্বাচিত প্ৰমোদ বড়ো (Pramod Boro re-elected as president of UPPL) ৷ মুকলি সভাত মুখ্য অতিতিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য- লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি, অগপ আৰু ইউপিপিএল মিত্ৰতাৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব৷ ইউপিপিএলৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৷

সাগৰত ডলফিনৰ জলকেলি ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নগিৰিৰ কাষতে থকা ভাটে সাগৰৰ এটা পাৰত ডলফিনে কৰিছে কেলি (Free roaming of dolphins in Bhatye sea in Ratnagiri) ৷ এই ভাটে সাগৰৰ বুকুত মুক্তমনে ডলফিনে কৰা কেলিয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে এতিয়া পৰ্যটকক ৷ ফটোগ্ৰাফাৰ সুপ্ৰিয়ান্তো খাউল (Photographer Supriyanto Khawle)ৰ ড্ৰোণ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এক মনোৰোম দৃশ্য ৷ তথ্য অনুসৰি, ৰত্নগিৰিৰ ভাটে সাগৰৰত সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে ডলফিনে ৷ কিয়নো চোৰাং চিকাৰীয়ে কোনোধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এই ভাটে সাগৰত থকা জীৱবোৰক ৷ ফলত মুক্তমনে জীয়াই থাকে এই উপকূলটোৰ জীৱবোৰ ৷ সেয়ে হয়তো জিলাখনৰ এই উপকূলটোত ক্ৰমান্বয়ে ডলফিনৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

কেকে হিচাবে খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য সম্প্ৰতি সুস্থ (Health condition of Siddhartha Sharma)। উচ্চ ৰক্ত চাপৰ বাবেই ষ্ট্ৰ’ক হৈ চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হৈছিল অভিনেতাগৰাকী (Actor Siddhartha Sharma)। ইতিমধ্যে অভিনেতাজনৰ চিটি স্কেন সম্পন্ন হৈছে । এম আৰ আই ৰিপ’ৰ্ট অহাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ’ব সকলো কথা । কিছুদিন হাস্পতালতেই কটাব লাগিব অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । চিকিৎসক শশাংক বৰুৱা আৰু অশোক কায়েলৰ তত্বাৱধনাত অব্যাহত আছে চিকিৎসা । উল্লেখ্য যে ৰাসৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ব্যস্ত আছিল অভিনেতাগৰাকী । উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাৰ বাবে শনিবাৰে বিয়লি মহানগৰীৰ হেল্থ চিটি হস্পিতালত ভৰ্তি হৈছিল অভিনেতাগৰাকী (Health City Hospital Guwahati)।

ৰেপিড’ চালকক মাৰপিট কৰা ঘটনাৰ নতুন মোৰ । ২৪ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল অসম ছাত্র পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱা । পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক (Trinayan Baruah acquitted) ।

ছয় জনগোষ্ঠীয়ে আহ্বান জনোৱা অসম বন্ধৰ বাবে ১৫ নৱেম্বৰত স্থগিত ৰখা হৈছে অসমত আৰম্ভ হোৱা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্রা । অসম বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত জোড়ো যাত্রাৰ পদযাত্রা গুৱাহাটী মহানগৰীত ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰিবৰ্তে ১৬ নৱেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব(Bharat Jodo Yatra in Assam) ।

কেৰালাত ধৰ্ষণৰ অভিযোগত আৰক্ষী পৰিদৰ্শকক (Kerala police inspector) গ্ৰেপ্তাৰ । ত্ৰিকক্কাৰাৰ এগৰাকী মহিলাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।