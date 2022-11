গুৱাহাটীৰ নটবমাত সংঘটিত হৈছে এক সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা (Women suspicious murder in Guwahati) ৷ হাতীগাঁৱৰ নটবমাত নিজ বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (body rescued in Guwahati) ৷ বোৱাৰীগৰাকীক স্বামী আৰু পৰিয়ালে হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে (body rescued of women) ৷ হুছেইন আলী আহমেদ আৰু চুমি বেগম দম্পতীটোৱে নটবমাত বাস কৰিছিল ৷

তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছৈখোৱাৰ খেৰবাৰীত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড(Saikhowa Murder case)৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ শুকুৰবাৰে দিন দুপৰতে এগৰাকী ২২ বছৰীয়া যুৱতীক ঘৰৰ ভিতৰতেই কুঠাৰেৰে মূৰত আঘাত কৰি হত্যা কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই (Girl death case)৷ দুৰ্বৃত্তৰ কুঠাৰৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত ৰীতা বিস্বাস নামৰ যুৱতীগৰাকী ।



চৰ্চাত দৰঙৰ ধূলাৰ ধৰ্ষণ-হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগ (Dhula rape and murder case) ৷ তিনিদিনৰ বাবে CID ৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দৰঙৰ নিলম্বিত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায় আৰু দৰঙৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক ৷

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত ব্যাপক ৰদ-বদল (Reshuffle in Assam Police)। অসম আৰক্ষীৰ ৪৩ গৰাকী বিষয়াক ৰদ-বদল কৰাৰ লগতে পদোন্নতি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পাছতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ চাৰিগৰাকী বিষয়াৰো ৰদ-বদল কৰা হয় ।

জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগকলৈ সংবাদমেলত সৰৱ ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চৰ নেতৃত্ব (Six tribe joint forum)। সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে আহ্বান জনোৱা ১৪ নৱেম্বৰ আৰু ১৭ নৱেম্বৰৰ ধেমাজি আৰু শিমলুগুৰিৰ ৰে’লপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ ৷ ৰূপায়ণ কৰা হ’ব দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা বিজেপিক শূন্য কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ ।

যোগী আদিত্য নাথৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশত ৭ টা সামূহিক জাহাজঘাট মুকলিকৰণৰ উপৰি ৮ টা সামূহিক জাহাজঘাটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (Sonowal inaugurates 7 jetties) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অসমৰ জলপথত চলাচলৰ বাবে ১৩০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে মুঠ আঠখন বৈদ্যুতিক হাইব্ৰিড জাহাজ উন্নীতকৰণৰ কথা ঘোষণা ৷

নিউমোনিয়া (Pneumonia) হ’ল হাঁওফাঁওৰ সংক্ৰমণ, যি নাক আৰু ডিঙিৰ উৰ্ধৰ শ্বাসনলীৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হয় ৷ যিকোনো বয়সৰ লোকেই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ৷ সাধাৰণতে, 2 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু 65 বছৰৰ উৰ্দ্ধৰ লোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ নিউমোনিয়াৰ ফলত হাঁওফাওঁত Infaction হয় লগতে হাত পানী আৰু কফ জমা হোৱাৰ ফলত উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ।

অসম এথলেটিকছ সন্থাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ পল্টনবজাৰস্থিত ছাই খেলপথাৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা(Junior National Athletics Championships in guwahati) । উদ্বোধন কৰিলে শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লোচাই । ২৮ খন ৰাজ্যৰ ২১১৩ গৰাকী এথলীটে অংশ গ্ৰহণ । ডিচকাছ থ্ৰ' আৰু লং জাম্পত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ।

বন্যহস্তীয়ে ভয় কৰে ক্ষুদ্ৰ জীৱ মৌ-মাখিক ৷ সেয়ে মৌ-মাখি প্ৰৱণ এলেকাত কেতিয়াও প্ৰৱেশ নকৰে হাতীয়ে ৷ হস্তীৰ পৰম শত্ৰু মৌ-মাখিক লৈয়ে এইবাৰ গঢ়ি তোলা হৈছে মৌ-মাখিৰ ফাৰ্ম ৷ যি ফাৰ্মে হাতী-মানুহৰ সংঘাতক (Man Elephant conflict) ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আনিছে আশাৰ বতৰা ৷

শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ড (Massive fire breaks out in Rangapara) । ৰঙাপৰাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ পথত থকা এটা কাপোৰৰ গুদামত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড । অৱশ্যে ৰঙাপৰাত থকা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী তৎক্ষণাত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি দিনৰ প্ৰায় ২ মান বজাত জিতেন্দ্ৰ জয়চোৱালৰ কাপোৰৰ গুদামটোৰ সন্মুখতে লোহাৰ ফ্ৰেমত ওৱেলডিং কৰি আছিল । ওৱেলডিঙৰ ফিৰিঙতি পৰি গুদামৰ ভিতৰত থকা কাপোৰত অগ্নিৰ সূত্ৰপাত ঘটে বুলি জানিবলৈ দিয়ে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে (Fire breaks out at Rangapara cloth shop) । অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ২ লাখ টকাৰ কাপোৰ নষ্ট হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।