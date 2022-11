অসম আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ মেঘালয়ৰ টিক্ৰিকিল্লাৰ ভিতৰুৱা ঠাইৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ এটা কিশোৰৰ সৈতে এজন লোক (Two rescued from kidnappers) ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই মাতৃভূমি ওডিশাত উপস্থিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ( President Draupadi Murmu visted Odisha)৷ বৃহস্পতিবাৰে সাধাৰণ ভক্তৰ দৰেই 2 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰাৰে পুৰীৰ (President Murmu walks 2 km) জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷ জগন্নাথ মন্দিৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুৰ্মুয়ে পুৰী গ্ৰেণ্ড ৰোডত খোজ কাঢ়ি থকাৰ এটা ভিডিঅ'ই ব্যাপকভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ খোজ কাঢ়ি আহি থকাৰ সময়ত ভাৰত মাতা কী জয় ধ্বনিৰে ওডিশাবাসীয়ে সম্ভাষণ জনায় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ৷ মুৰ্মুৰ লগত এই যাত্ৰাত তেওঁৰ জীয়াৰীৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্ৰ আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে যোগদান কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক কাষতে পাই আনন্দিত হৈ পৰে ওডিশাবাসী ৷

বূহস্পতিবাৰে বিয়লি ২.৪০ বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ নগাঁৱৰ দক্ষিণপাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ (Journalist Basanta Kumar Sarma passes away) ৷ চিকিৎসাৰ বাবে এম্বুলেন্সৰে গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাত ৰহাত মৃত্যু ৷

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোঁহাইৰ স্থিতি ৩০ বছৰ পাছত সলনি হৈছে (APW slammed Hiren Gohain on NRC issue) । হীৰেণ গোঁহাইৰ বক্তব্য শিলৰ ৰেখা হ'ব নোৱাৰে । ভিত্তিবৰ্ষ ১৯৫১ চন হোৱাৰ পক্ষত অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া দল-সংগঠনক থিয় হোৱাৰ বাবে আহ্বান । পৰিপূৰক এন আৰ চিখনক এন আৰ চি (NRC) বুলি উল্লেখ কৰিয়েই বুদ্ধিজীৱীসকলে মাৰাত্মক ভুল কৰি আছে । সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত চলি থকা দুটা গোচৰৰ ওপৰত ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়দানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে এইখন পৰিপূৰক এন আৰ চিৰ ভৱিষ্যৎ ৰূপৰেখা নিৰ্ধাৰিত হ’ব ।

সমাপ্ত হ’ল হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ (Election campaign ends in Himachal) ৷ হিমাচলৰ 68 টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে 12 নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু 8 ডিচেম্বৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব (Himachal Pradesh Election 2022) ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ VIP ৰোডৰ ৰাধানগৰস্থিত শ্ৰীসিৰডী সাই বাবা মন্দিৰৰ দশম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান (Foundation day of Sai baba Temple in Guwahati) ৷ ১০ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ৫ বজাত আধ্যাত্মিক পথ প্ৰদৰ্শক ডঃ চন্দ্ৰভানু সৎপথীৰ দ্বাৰা আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় আৰতি । ইয়াৰ পিছত সিৰডী প্ৰথাৰ লগত সংগতি ৰাখি সাই বাবাৰ প্লাল্কি যাত্ৰাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ।

গোলাগাঁৱত ৬৩ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সমিতিয়ে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল হিমাদ্ৰী থিয়েটাৰ গোষ্ঠীক । আগধন হিচাপে ৫০ হাজাৰ টকা লৈও নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ নাহিল নাট্যদল (Himadri theatre cheats Baksa Raas committee)। হিমাদ্ৰী থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ ।

অসমৰ পাঁচ স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব ৰ'পৱে(Ropeway at five places in Assam) । ঐতিহাসিক সমলৰে ভৰপুৰ তেজপুৰতো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰ'পৱে । ৰ'পৱেৰ বাবে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক অগ্নিগড় পাহাৰ আৰু ঐতিহাসিক ভৈৰৱী মন্দিৰৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত কৰিছে(Ropeway at Tezpur) ।

মাজুলীৰ বনগাঁও আৰক্ষীৰ আন এক সাফল্য । সুৰা বিৰোধী অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা(Liquor seized in Majuli) । বনগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চন্দন ৱাংজেঙৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত তালাচি চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাখিনি(Illegal liquor seized in Majuli) । সুৰাখিনিৰ লগতে জিতুল দাস ওৰফে জয় ৰাম দাস নামৰ এটা সুৰা সৰবৰাহকাৰীকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । সোণাৰি চাপৰিৰ পৰা মাজুলীলৈ আনি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় সুৰাখিনি ।

'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' খ্যাত পৰিচালক বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে তেওঁৰ জন্মদিনত এখন নতুন ছবি দ্য ভেকছিন ৱাৰ ঘোষণা কৰিছে । ছবিখন 11 টা ভাষাত মুক্তি দিয়া হ'ব ।