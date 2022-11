Civilian anti-narcotics drive: নগাঁও আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিল ৰাইজ

ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ তথা ব্যৱসায় নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ নগাঁও আৰক্ষী । এইবাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল জনসাধাৰণ (Public come out to campaign against drugs) । নগাঁৱৰ ম'হখুলিত স্থানীয় পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাইজে উৎখাত কৰিলে মদ-ভাঙৰ ঘাটি ।

Citizenship Amendment Act: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে কেতিয়াও ’কা’ মানি নলয়: সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ছুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিৰ পৰৱৰ্তী তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৬ অক্টোবৰ (Supreme Court hearing on CAA)। সোমবাৰৰ এই শুনানিৰ পাছতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই (AASU) পুনৰ উল্লেখ কৰিলে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), ২০১৯ কেতিয়াও মানি নলয় ৷

Weapons Seized in Jharkhand: নক্সালৰ গোপন কেম্পৰ পৰা 213 টা IED সহ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ

ঝাৰখণ্ড আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক যুটীয়া অভিযানত নক্সালৰ গোপন স্থানৰ (Naxal hideout in Jharkhand) পৰা ২১৩ টা আইইডি বোমা, বাইনোকুলাৰ, জিপিএছ, ৱাকি টকী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ উপৰিও এলএমজি, এছএলআৰ, আই এন এছ এ এছৰ দৰে প্ৰায় ১০ টা ৰাইফল আৰু বিভিন্ন অস্ত্ৰৰ ৯০০ টা কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Huge amount of weapons Seized)৷

Cable bridge to collapse: মৰ্বিৰ মাচ্চু নদীৰ ওলমা দলং ট্ৰেজেডীৰ বাবে কোন দায়ী?

কিহৰ বাবে খহি পৰিছিল ওলমা দলং ( Cable bridge to collapse)? ইয়াক সঠিকভাৱে ৰখা হৈছিল নেকি? ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন? এই সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ, ইটিভি ভাৰতে এক প্ৰয়াস কৰিছে ৷

Late Burha Satriya of Barpeta Satra: বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ ঘৰত উপস্থিত জিতেন্দ্ৰ সিং

বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰয়াত বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ সুন্দৰীদিয়া কলয়াহাটীস্থিত ঘৰত সোমবাৰে উপস্থিত হয় জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং (Congress leader Jitendra Singh) , সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (MP Gaurav Gogoi) , বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন (MLA Rakibul Hussain) , ৰেকিবুদ্দিন আহমেদকে আদি কৰি এটা বৃহৎ দল (Late Burha Satriya of Barpeta Satra) ৷ আটাইকেইগৰাকীয়ে প্ৰয়াত বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ শোক-সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ৷

AASKSU conference in Jonai: সোণোৱাল কছাৰী ছাত্র সন্থাৰ অধিৱেশনৰ সামৰণি

সোণোৱাল কছাৰী ছাত্র সন্থাৰ অধিৱেশনৰ সামৰণি(AASKSU conference in Jonai) ৷ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন ৷

Man Elephant Conflict: বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱক

ৰাজ্যুজৰি অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ঘটনা (Man Elephant Conflict)৷ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুলীয়াজান ভাদৈ অঞ্চলৰ ২ নং কঠালগুৰি গাঁওৰ যুগল মাঝি নামৰ যুৱকজন (Man Elephant Conflict at Duliajan)৷ দেওবাৰে নিশা দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ (Dihing Patkai national park)সমীপৱৰ্তী ২ নং কঠালগুৰি অঞ্চলৰ এগৰাকী লোকক এটা বন্যহাতীয়ে খেদা মাৰি লৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লোকগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷

APSC CCE 2020 : ভুৱা EWS প্ৰমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে লোকসেৱা আয়োগৰ চাকৰি লাভ !

বিতৰ্কই লগ এৰা নাই অসম লোকসেৱা আয়োগক ৷ এইবাৰ ভুৱা EWS প্ৰমাণপত্ৰ জমা দি চাকৰি লাভৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Fake EWS certificate in APSC)৷

Accident at NHPC project: পুনৰ NHPC ৰ প্ৰকল্পত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

পুনৰ অঘটন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত (Lower Subansiri Hydroelectric Power Project) ৷ এইবাৰ NHPCৰ সোঁ পাৰৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয় এজন শ্ৰমিকৰ (Labour died in NHPC project of Gerukamukh) ৷

Bridge accident in Gujarat: মীৰা পৰিয়ালৰ 6 গৰাকী নিহত, 8 গৰাকী আহত

দেওবাৰে সন্ধিয়া গুজৰাটত সংঘটিত হোৱা এক শোকাৱহ ঘটনাত এতিয়ালৈ শিশু মহিলাসহ 134 গৰাকী লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে ( 134 people lost their lives)৷