কাৰাগাৰত দংগল: নিহত 5 কয়দী আৰু আহত 23 ৰো অধিক

চৰ্চাত আকৌ দংগল ৷ এইবাৰ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ইকুৱেডৰ কাৰগাৰত হয় দংগল ৷ য’ত নিহত হৈছে পাঁচজন কয়দী আৰু আৰক্ষী বিষয়াসহ আহত হৈছে 23 জন লোক (5 killed and 23 injured in latest Ecuador prison riot) ৷



মিৰাটৰ ITI ৰ উদ্যোগত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ যন্ত্ৰ

মিৰাটৰ ITI ৰ উদ্যোগত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা বিশেষ যন্ত্ৰ ৷ এই বিশেষ যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে Woman Safety Device ৷



ফটো উঠিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ বাবে ছুৰীকাঘাত কৰি 2 গৰাকীক হত্যা, 6 গৰাকী আহত

এগৰাকী শ্বেফৰ সৈতে শ্ব’গাৰ্লে ফটো উঠিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ বাবে চুৰিৰে উপৰ্যুপৰি হানি-খুছি দুগৰাকীক হত্যা কৰাৰ লগতে 6 গৰাকী আহত হয় (Man killed two people and wounded six)৷



ভাৰত চীন সীমান্তত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শীৰ্ষ সেনা বিষয়াৰ মৃত্যু

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ১৬,০০০ ফুট উচ্চতাত কৰ্তব্য পালন কৰি থকা অৱস্থাত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী সেনা বিষয়াৰ মৃত্যু (Army officer dies on duty at India China border) ৷



বাগদত্তাৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্কক ধৰ্ষণ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়

দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ (Delhi High Court) ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণ কান্ত শৰ্মাই এক জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কয় যে কাৰোবাক বাগদান কৰিলেই যৌন সম্পৰ্কৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি (Physical relation with fiancee) ৷ বাগদত্তাৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্কক ধৰ্ষণ হিচাপেও গণ্য কৰা হ’ব পাৰে ৷



তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ(Health Minister Keshab Mahanta at Majuli) ৷ বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে(Tejaswita Baruah's death to be probed) ৷ মাজুলীৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকনৰ নেতৃত্বত এই তদন্ত চলাৰ কথাও সদৰী কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মাজুলীৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ বুধবাৰে মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়(Garmur District Civil Hospital) ৷ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে অক্সিজেনৰ অভাৱত তেজস্বিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Majuli Tejaswita Baruah Death) ৷ ইয়াৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনত উপস্থিত হৈ এই তদন্ত ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ লগতে গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সকলোবোৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷

দুৰ্গা পূজাত ১৬.৮০ কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰীৰে অভিলেখ গুৱাহাটীত

দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজত গুৱাহাটী মহানগৰীত সুৰা বিক্ৰীৰে অভিলেখ ৷ দুৰ্গোসৎৱৰ মাজতে এইবাৰ গান্ধী জয়ন্তী পৰাত সপ্তমীৰ দিনা বন্ধ আছিল সুৰাৰ বিপনী । আনহাতে দশমী দিনাও আছিল ড্ৰাই ডে’ ৷ ইয়াৰ মাজতে পূজাৰ মাত্ৰ তিনিটা দিনত গুৱাহাটীত বিক্ৰী হয় ১৬.৮০ কোটি টকাৰ সুৰা(Liquor Worth Rs 16Cr 80 Laks Sold In Guwahati) ৷



মাজুলীৰ দল-সংগঠনৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ’ল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত

মাজুলীৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হয় ব্যাপক প্ৰক্ৰিয়াৰ (Majuli Tejaswita Baruah Death) ৷ শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বুজ ল’বলৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হয় মাজুলীত ৷ মাজুলীত উপস্থিত হোৱা কেশৱ মহন্তৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় মাজুলীৰ বহুকেইটা দল-সংগঠন । এই আলোচনাত মাজুলীৰ দল-সংগঠনে বহুকেইটা বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীক ৷



ভাগিনৰ মৃত্যুত মামাৰ হৃদয় কঁপিব নে ? লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰশ্ন

প্ৰতিভাৱান তেজস্বিতাৰ আকস্মিক মৃত্যুক সহজভাৱে মানি ল’ব পৰা নাই মাজুলীবাসীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে এই ঘটনাকলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ সমগ্ৰ ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ( AJP president Lurinjyoti Gogoi reacts) ৷



মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মহানুভৱতা: গান গাই ভালপোৱা ভাস্কৰক প্ৰদান কৰিলে গীটাৰ

মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মহানুভৱতা (Generosity of Minister Bimal Bora) ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰহন গোহাঁই গাঁৱৰ গান গাই ভালপোৱা এগৰাকী পিতৃহাৰা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ভাস্কৰ ফুকন নামৰ যুৱকজনক সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই প্ৰদান কৰিলে এখন গীটাৰ ৷