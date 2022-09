গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন আন্তঃমহাবিদ্যালয় মাণ্ডলিক যুৱ মহোৎসৱ (Inter College Mandalik Youth Festival 2022) ৷ মহোৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ।

সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিভাগীয় বিষয়াৰে বৈঠক । নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ পৰিচালনাৰ (Review meeting on De addiction centre management)বাবে প্ৰস্তুত হৈ থকা নীতি-নিৰ্দেশনাৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই । ৰাজ্যখনত গুণগত মানৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ।

তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত অঘটন ৷ এজন ছাত্ৰই কৰিলে আত্মহত্যা (Student committed suicide) ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিভিল ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ ৭ ম ষান্মাসিকত অধ্যয়ণৰত আছিল ছাত্ৰজন ৷

গুৱাহাটীত পুনৰ কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনা (Kidnapping of teenager) ৷ মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰীৰ পৰা ৩ ছেপ্টেম্বৰত সন্ধানহীন হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ থানাত পৰিয়ালৰ লোকে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ৷ অৱশেষত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মংগলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকীক ৷

মৰাণত ৰাইজৰ দলৰ পৰা বহিষ্কৃত চাৰি নেতাৰ সংবাদমেল(Four leaders expelled from Raijor Dol) । সংবাদমেলত অখিল গগৈ তথা ৰাইজৰ দলৰ উৰ্দ্ধতম কৰতৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিষ্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে(Expelled leader files explosive allegations) । অখিল গগৈ সুবিধাবাদী নেতা আখ্যা দিয়ে বহিষ্কৃত চাৰি নেতাই ।

ৰাজ্যত পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে আলফা স্বাধীন ৷ মৰাণৰ বেজপথাৰ গাঁৱৰ পৰা আটক বিৰাজ গগৈ নামৰ সন্দেহজনক আলফা লিংকমেন ৷ মৰাণ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আটক কৰে বিৰাজ গগৈক(ULFA Linkman arrested by Moran Police) ৷

অনাৰ কিলিঙৰ বলি হ’ল ডিফুৰ বকলীয়াঘাটৰ ১৬ বছৰীয়া কিশোৰী ৷ গৰ্ভপাতৰ পাছতে মৃত্যু হোৱা কিশোৰীক পিতৃ, খুড়াক আৰু বৰদেউতাকে মিলি পুতি থ’লে মৃতদেহ (Honour killing in Diphu) ৷

বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২৪ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্রীক আমন্ত্রণ জনায় (400th birth anniversary of Lachit Barphukan) ৷

গোলাঘাট জিলাত সোপাধৰাৰ সন্দেহত স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰে এজনক । আটকাধীন লোকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাৰ বাসিন্দা লক্ষণ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছে চোৰে লুটপাত (Rise in theft and robbery cases in Assam) । এইবাৰ যোৰহাটৰ থিয়েটাৰ হলৰ সন্মুখৰ পৰা চোৰে লৈ গ’ল বাইক ৷ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল চিচিটিভি কেমেৰাত ৷ যোৰহাটৰ জে.বি ৰোডস্থিথ থিয়েটাৰ হলৰ সন্মুখৰ পৰা চোৰে এখন বাইক কিদৰে চোৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, সেই সকলো দৃশ্য চি চি টিভি কেমেৰাত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে (CCTV captures bike theft in Jorhat) । তাক লৈ সচেতন মহলৰ চকু কপালত উঠিছে ৷ উল্লেখ্য যে, জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চোৰে মটৰ চাইকেল চোৰ কৰি উধাও হোৱা ঘটনা সহজ হৈ পৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উথাপিত হৈছে ৷ এতিয়া চাও আহক অন কেমেৰা চোৰৰ চুৰিকাণ্ডটো (On camera stealing video) ৷