আজি নিৰ্মাণ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সৈতে জড়িতসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা বিশ্বকৰ্মাৰ বাৎসৰিক পূজা অৰ্চনাৰ দিন(Vishwakarma Puja 2022) । প্ৰতিবছৰৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূৰ্জা।

‘‘এতিয়া যুগ যুদ্ধৰ নহয় (Today’s era is not of war said PM Modi) । ভাৰত-ৰাছিয়াই কেইবা দশক ধৰি ইজনে সিজনৰ সৈতে একেলগে আছে ৷ গতিকে সকলো শান্তিৰে আৰু আলোচনাৰ মাজেৰে সম্পন্ন কৰিব লাগে’’ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ কৰে এই মন্তব্য ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিহালীৰ বেদেতি চাহ বাগিচাৰ ৰংগমঞ্চত খণ্ড পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ পালন কৰা হৈছে (national nutrition month celebrated in Bedeti )৷

বিগত কেইমাহমানত বহু গ্ৰাহকৰ মাহেকীয়া বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে যে জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত প্ৰচণ্ড গৰম আৰু বিগত মাহ বোৰৰ তুলনাত কম বৰষুণৰ বাবে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি প্ৰতিবছৰে জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাধাৰণতে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে সকলো ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে । বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ গাফিলতি দূৰ কৰিবলৈ এ পি ডি চি এলক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্রীৰ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ততাতৈয়াকৈ টুইট যোগে ঘোষণা কৰে যে চৰকাৰে কোনো ধৰণে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা নাই ৷ বৰং নতুনকৈ স্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰত হোৱা বিসংগতি আৰু ভুল মিটাৰ ৰিডিঙৰ বাবেহে এইদৰে একাংশ গ্ৰাহকলৈ আহিছে অভাৱনীয় হাৰত বিদ্যুতৰ বিল ৷

নষ্টালজিক লোকৰ অতীত সোঁৱৰণ । কলিয়াবৰৰ হাটবৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ব‍্যৱস্থাত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে ৰেডিঅ'ৰ ব্যৱস্থা(Still active radio broadcast in Kaliabor) । যদিও এই ব‍্যৱস্থা ৰাজ‍্যৰ সকলো গাঁও পঞ্চায়ততে ১০ বছৰ আগতেই আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু চোৱা-চিতাৰ অভাৱত বহু পঞ্চায়তত বিকল হৈ পৰি আছে । জখলাবন্ধা, হাতীগাঁও বাগিচা গাঁও পঞ্চায়ত, কুঁৱৰীটোলত গাঁও পঞ্চায়তত এই ব‍্যৱস্থা সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে বুলি জনা যায় ।

লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিযুক্তিত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত দাখিল কৰা হ’ল এজাহাৰ ৷ লখিমপুৰ সদৰ থানাত গোচৰ দাখিল কৰিলে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি, অসমে(Durniti Birudhi Yuba Sakti Asom) ।

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ (Chutia Student Union protest in Dhemaji)৷ শুকুৰবাৰে ধেমাজিত জ্বলিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ জুমুঠি ৷

টিংখাঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Tingkhang) । তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে দুগৰাকী স্কুটি আৰোহীক । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত টিংখাং কেন্দুগুৰিৰ আশা তাঁতী আৰু ৰিমা তাঁতী নামৰ দুগৰাকী মহিলা(Two women seriously injured in road accident) । মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰাজগড়ত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দুয়োগৰাকী মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে পলায়ন কৰে তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰখনে ।

গোৰেশ্বৰত সংঘটিত হৈছে এক অলৌকিক কাণ্ড (Miraculous incident in Goreswar) ৷ এটা গাঁতৰ পৰা অবিৰাম গতিত নিৰ্গত হৈছে ধোঁৱা ৷ ইফালে গাঁতটোৰ আশে-পাশে থকা মাটিখিনিও গৰম হৈ আহিছে ৷