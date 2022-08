ৰাজ্যত জালনোটৰ ভয়াবহ প্ৰচলন ৷ কলগাছিয়াত তিনিলাখ চব্বিছ হাজাৰ টকাৰ জালনোটসহ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (fake currency seized at Kalgachia) ৷ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ জালনোটখিনি ৷

ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে মাটি-বাৰীৰ নথি-পত্ৰৰ জালিয়াতি ৷ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত মাটি-বাৰীৰ নথি-পত্ৰ জালিয়াতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক দুই অভিযুক্তক ৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire breakout at Tingkhang)৷ টিংখাঙৰ কদমনি মধ্য ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো (School burnt in fire incident)৷ দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৭ বজাত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ ৰান্ধনী শালখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ মূল গৃহৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় (Fire breakout in a school at Tingkhang) ৷ অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি-নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত অধিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বিদ্যালয়খন ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ টিংখাং থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অঘটন ৷ নাৱৰ পৰা পৰিল সেনাৰ জোৱান(Army Jawan missing in Brahmaputra) ৷ চৌকিঘাট দলঙৰ দিশে গৈ থকা সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰি থাকোতে পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল এগৰাকী ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান(Army Jawan missing in Brahmaputra in Tezpur) ৷ এই অঘটনৰ পিছতেই এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ গোটে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও নিশা বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল অভিযান ৷ সোমবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ অভিযানকাৰী দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও সন্ধান ওলোৱা নাই সেনাৰ জোৱানজনৰ (Rescue mission in Brahmaputra)।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মাৰাত্মক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বেহা ৷ এইবাৰ ৰাইজে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ৷ লখিমপুৰ হাৰমতিত জব্দ হৈছে গাঞ্জা (Ganja seized in Lakhimpur) ৷ দেওবাৰে নিশা লখিমপুৰ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জব্দ গাঞ্জাখিনি ৷ অৱশ্যে গাঞ্জা জব্দ হ’ল যদিও পলায়ন কৰিলে সৰবৰাহকাৰী ৷ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ৰাইজে চমজাই দিলে আৰক্ষীক ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক এগৰাকী বৃদ্ধা ৷

অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ(Assam Grade 3 recruitment written exam) দায়িত্ব সমাপন কৰিবলৈ আহি অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ABSI লক্ষীৰাম সোণোৱালে ৷ জামুগুৰিহাটৰ কুসুমটোলাস্থিত দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীলৈ অনা হয় সোণোৱালৰ নশ্বৰদেহ ৷ সম্পূৰ্ণ সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় জনোৱা হয় লক্ষীৰাম সোণোৱালক ৷

আজি দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে পৰীক্ষা (কাকত-৩) আৰু বিয়লি ২ বজাৰ পৰা ৪ বজালৈকে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে পৰীক্ষা (কাকত- ৪) অনুষ্ঠিত হয় (second stage recruitment examination for 3rd grade) । উল্লেখযোগ্য যে অহা ১১ ছেপ্টেম্বৰত তৃতীয় পৰ্যায়ত দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ তৃতীয় বৰ্গৰ (গাড়ীচালক) পদৰ বাবে দশম শ্ৰেণীত উত্তীর্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষা (কাকত-৫) অনুষ্ঠিত হ'ব ।

শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটি সত্ৰত দেওবাৰে বিনন্দ শৰ্মা পূজাৰীক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰ দেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় (Damodar Dev Award 2022) । ১৮ হাজাৰ সংস্কৃত শ্লোক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যলৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে এই বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হয় বিনন্দ শৰ্মা পূজাৰীক ৷

অৰুণাচলত চীনা অনুপ্ৰৱেশক লৈ চিন্তিত কংগ্ৰেছ ৷ শীঘ্ৰে চীন-অৰুণাচল সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলে ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অনুমতি নিদিলেও যাবলৈ সংকল্পবদ্ধ কংগ্ৰেছ ৷ সংসদত কেইবাবাৰো বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পাছতো চৰকাৰৰ পৰা সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ(Congress MP Pradyut Bordoloi) ৷