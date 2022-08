গুজৰাটৰ কচ্ছৰ আঞ্জাৰ চহৰত দেওবাৰে 'বীৰ বালাক মেম'ৰিয়েল' (Veer Balak Memorial) উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (PM Modi to inaugurate Veer Balak Memorial) ৷ মৃত শিশুসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই 'বীৰ বালাক মেম'ৰিয়েল' শিশু সংগ্ৰহালয়টো পাঁচটা শাখাত বিভক্ত কৰা হৈছে (Museum dedicated to deceased children) ৷

২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁও পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ ৷ সেই নিৰ্বাচনী কুজকাৱাজৰ বাবে নগাঁৱলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু (Union MinisterKiren Rijiju to visit Nagaon) ৷

জীৱন নাট সামৰিলে জ্যেষ্ঠ আলফা নেতা জীৱন মৰাণে (ULFA Leader Jibon Moran passes away) ৷ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শনিবাৰে 67 বছৰ বয়সত শেষ নিস্বাস ত্যাগ কৰে পৰেশ বৰুৱাৰ একালৰ অতিকে বিস্বস্ত আৰু ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৰূপে পৰিচিত জীৱন মৰাণ ওৰফে গুণদ ডাঙৰীয়াই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ খেতিয়কসকলক উপকৃত কৰাৰ বাবে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যত (MSP) ৰাজ্যৰ খেতিয়কৰপৰা ধান ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল (Minimum Support Price) । বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জনতা ভৱনত কেইবালানি আলোচনা আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সিদ্ধান্তবোৰে কাৰ্যকৰী ৰূপ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ৷ যিয়ে হতাশ কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ খেতিয়ক ৷

কৰিমগঞ্জৰ নিলামবজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক তিনি সৰবৰাহকাৰী (Three arrested with Cannabis in Karimganj) । ৩৩ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাৰ সৈতে মহিলাসহ আটক কৰা হয় সৰবৰাহকাৰীকেইটাক (Cannabis seized in Karimganj) ।

শিক্ষাৰ্থীক প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ কোকৰাঝাৰৰ ছেম কলেজ অব নাৰ্ছিঙৰ বিৰুদ্ধে (Sam Nursing College Kokrajhar)৷ ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল দ্বাৰা স্বীকৃত বুলি আসৈ মাতি কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীসকলক নামভৰ্তি কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্তাপিত হৈছে ৷ ইয়াৰ পাছতে শনিবাৰে নাৰ্ছিং কলেজখন ত্যাগ কৰে ছাত্ৰীসকলে ৷

গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক কলা বীথিকাত অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদৰ বাৰ্ষিক কলা প্ৰদৰ্শনী (Annual Art Exhibition of Assam Fine Arts and Crafts society) । ১০ ছেপ্তেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া প্ৰদৰ্শনীখন উদ্বোধন কৰে সাংসদ কুইন ওজাই ।

দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন প্ৰযুক্তিৰে ধ্বংস কৰা হ'ব নয়ডাৰ চেক্টৰ-৯৩ ত অৱস্থিত দুটাকৈ ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ(Noida Supertech Twin Towers) । টুইন টাৱাৰ দুটা নিৰ্মাণ কৰা সময়ত কঠোৰভাৱে উলংঘা কৰা হৈছিল নিৰ্মাণৰ চৰ্তসমূহ । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই টুইন টাৱাৰ দুটাৰ ধ্বংসৰ বাবে অনুমোদন জনাইছিল ।

স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল চাইকেল ৰেলী (Cycle rally held in Nagaon)। নগাঁও মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ শিখৰ আৰু সমৃদ্ধিৰ উদ্যোগত চাইক্ল'থন নামেৰে এই চাইকেল ৰেলী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৷

ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ দৰে অভূতপূৰ্ব নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে কৰি দেওবাৰে পুনৰ অনুষ্ঠিত হ’ব পৰীক্ষা ৷ পৰীক্ষাৰ সময়ত মানি চলিবলগীয়া নিয়মৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কয় যে, কোনো লোকে অনিয়ম সংঘটিত কৰিলে পিঠি ফালি দিয়া হ’ব ৷ সংবাদ মাধ্যমকো হুলস্থূল নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই(DGP Bhaskarjyoti Mahanta) ৷