জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী জিলাত ভাৰতীয় সেনাৰ চকীত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্যৰে অনুপ্ৰৱেশ কৰা এটা উগ্ৰপন্থীক বুধবাৰে ভাৰতীয় সেনাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Indian Army apprehended armed Pakistan terrorist)৷ ধৃত উগ্ৰপন্থীটো পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰৰ কোটলী জিলাৰ চাবজকোট গাঁৱৰ বাসিন্দা তাবাৰাক হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে (suicide attack on Indian Army Post)৷ আটকাধীন উগ্ৰপন্থীটোৱে চাৰিটা সহযোগীৰ লগত সীমান্তৰ কাটা টাঁৰ কাটি থকাৰ সময়তে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰত্যক্ষ কৰি গুলীচালনা কৰে ৷ বাকীকেইটা উগ্ৰপন্থী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় যদিও তাবাৰকৰ শৰীৰত গুলী লগাত সি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ কৰ্ণেল ইউনুছ চৌধুৰীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিওৱা বুলি স্বাকীৰোক্তি প্ৰকাশ কৰে আটকাধীন তাবাৰকে (Identified as Tabarak Hussain)৷ এই আক্ৰমণৰ বিনিময়ত কৰ্ণেলজনে সন্ত্ৰাসবাদীটোক ৩০,০০০ টকা (পাকিস্তানী মুদ্ৰা) প্ৰদান কৰিছিল বুলি ভাৰতীয় সেনাক অৱগত কৰে ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলনাৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটে বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে (AANLA surrendered weapons) ৷ ২০০৬ চনত অসমৰ চাহ মজদুৰ শ্ৰমিক সকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আত্মপ্ৰকাশ কৰা All Adivasi National Liberation Army (AANLA) চমুকৈ আনলাই ২০১২ চনত অসম চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰিছিল । বুধবাৰে বোকাজান আৰক্ষী থানাত যুদ্ধ বিৰতিত থকা আনলাৰ কেবাজনো কেডাৰে বোকাজন মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ লগত মজুত থকা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহ জমা দিয়ে (AANLA surrendered weapons in Bokajan police station) ৷ দলটোৱে ৬ টা পিষ্টল, 22mm ৰ ৪ টা ৰাইফল, ৪ টা বন্দুক, বহু পৰিমাণে সক্ৰিয় গুলী আৰু এটা বোমা আৰক্ষীক জমা দিয়ে ৷ ইয়াৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আনলাৰ সদস্য সকলক মজুত ৰখা অস্ত্ৰসমূহ জমা দিবলৈ অনুৰোধ জনায় আনলাৰ কেডাৰকেইগৰাকীয়ে (weapons deposited in Bokajan police station) ৷ উল্লেখ্য যে বিগত বছৰত ৪ ছেপ্টেম্বৰত কাৰ্বি আংলঙৰ ৬ টাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছিল ৷

জখলাবন্ধাৰ হোটেল বিজুস্মিতাৰ এজন কৰ্মচাৰী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তক আটক শিলঘাট আৰক্ষীৰ (Jakhalabandha murder Case) ৷ আটকাধীন অভিযুক্তজনৰ নাম শংকৰ চৰকাৰ ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত আছিল কৰ্মচাৰী শংকৰ চৰকাৰ ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ(Illegal Cattle Smuggling at Khetri) । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী ক্ষেত্ৰীত আৰক্ষীয়ে পুনৰ জব্দ কৰিছে গৰুভৰ্তি ট্ৰাক । গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে চলোৱা এক অভিযানত চখুৰাৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নগাঁৱৰ পৰা মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত AS 01 EC 6007 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকসহ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰে ২১ টাকৈ গৰু । লগতে আটক কৰিছে ৫ গৰু সৰবৰাহকাৰীক(Five detained for illegal Cattle Smuggling) । AS 01 FA 6054 নম্বৰৰ এখন চুইফট বাহনসহ গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীৰ জালত পৰা ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা খাইৰুল ইছলাম(২৭),শ্বৰিফুল ইছলাম(৩৮), আবু কাছেম(৩৫), নিপন বৰা(চালক,২৪) আৰু জিকিৰ হুছেইন(২২)৷

চিদলী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে পৰিবহন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ বুধবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱন (Tense situation in Janata Bhawan) । সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে (Protest against MLA at Janata Bhawan)।

কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাছাৰীঘাটৰ পাৰৰ ঠিকনা অতীত হ'ল (Kacharighat Kamrup Metro DC office shifted) । ৰূপনগৰত নতুন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে হেঙেৰাবাৰীলৈ অস্থায়ীভাৱে কার্যালয়টো স্থানান্তৰিত (Kamrup Metro DC office shifted to Hengerabari) কৰা হৈছে ।

বন্ধ কৰি দিয়া হ’ব ২০২২ৰ মেট্ৰিক পৰাক্ষাত এজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উত্তীৰ্ণ কৰোৱাব নোৱাৰা বিদ্যালয় ৷ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে চিন্তাত পৰিছে মৰাণৰ একাংশ শিক্ষাগুৰুৰ লগতে অভিভাৱক (Satri Kalyan Girls School Moran)৷

চিৰাং জিলাৰ নীলিবাৰীত কৰ্তব্যৰত আশাকৰ্মীক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ(Assault on Asha worker in Chirang) ৷ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ খবৰ ল’বলৈ যোৱাৰ সময়তে আকবৰ আলী নামৰ লোকজনে আক্ৰমণ কৰে আশাকৰ্মীগৰাকীক ৷ সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আশাকৰ্মীগৰাকী ৷ আকবৰ আলীক শীঘ্ৰে আটক কৰাৰ দাবী চিৰাং জিলাৰ আশাকৰ্মীৰ ৷

হঠাৎ মহানগৰীৰ ৰাজপথত ৰ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয় (Himanta Biswa Sarma convoy)। মানিলে যান-বাহন আৰক্ষীৰ নিয়ম । মঙলবাৰে মহানগৰীত সংস্থাপন কৰা হৈছিল সংহত যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী(Integrated traffic management system in Guwahati)৷ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক কেমেৰাৰ জৰিয়তে যান-বাহনৰ নীতি উলংঘা কৰা গাড়ীৰ চালকসমূহক নিৰীক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় (Traffic rules in Guwahati)৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত সংহত যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালীৰ দ্বাৰা নেপালী মন্দিৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ ২০ টা জংচন সামৰি লোৱা হৈছে । চূড়ান্ত পৰ্যায়ত মুঠ ৯৪ টা জংচন সামৰি লোৱা হ’ব ।

ডুবাইত প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ সৈতে মত-বিনিময়ৰ অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal in UAE) । পূণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমী আইৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ হৈ মাতৃভূমিৰ হিতৰ বাবে চিন্তা কৰি আৰু অৰিহণা আগবঢ়াই কৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলক সোণোৱালে আহ্বান জনায় (Sarbananda Sonowal meets Assamese people in Dubai)।