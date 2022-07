নয়দাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ মাৰ্চিডিছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এজন ই-ৰিক্সা চালক (29)(Rickshaw driver death collision with Mercedes)৷

প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে (Hiren Gohain's reaction on State government education policy) ৷ তথাকথিত শিক্ষা সংস্কাৰে আমাৰ শিক্ষাত কোনো ফল নিদিয়ে বুলি মন্তব্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীৰ ৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে CTC মেচিনত সোমাই মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘতপ্ৰাপ্ত হোৱা মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল লক্ষ্মী টি গ্ৰুপৰ অধীনত থকা লেপেটকটা চাহ বাগিচাক (Compensation for Moina Nayak) ৷ কিন্তু শ্ৰম আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন লক্ষ্মী টি গ্ৰুপৰ ।

সদৌ হোজাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান (Felicitation Programme by AASU in Hojai)। হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৯০% নম্বৰসহ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্র-ছাত্রীসকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন ৷

বৰপেটাৰ বহৰিত ছ'ৱাইন ফ্লু'ত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা(Swine fever outbreak in Barpeta) ৷ ছ'ৱাইন ফ্লু'ত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী মিনতি বাকালী(৬৫) বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ বৰপেটাৰ বহৰি ৰিজাৰ্ভত ৷ গুৱাহাটীৰ হেল্থ চিটী হাস্পতালত ৰোগীগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে ছ'ৱাইন ফ্লু'ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা ৷ বৰপেটাত কোনো লোক ছ’ৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱাৰ এইয়াই প্ৰথম ঘটনা ৷ মহিলাগৰাকী কেনেদৰে ছ’ৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হ’ল সেইয়া বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ মহিলাগৰাকী ছ'ৱাইন ফ্লু'ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰে এতিয়া জিলাখনত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ ৷

চাৰ্ভিজ বুক বনোৱাৰ নামত এহেজাৰ টকাৰ উৎকোচ লৈ শুকুৰবাৰে জালত পৰিল দৰমহাৰ টকাৰে নটা প্ৰধান শিক্ষক নৱজ্যোতি শৰ্মা (Teacher arrested in Dibrugarh for taking bribe) ৷ সহকাৰী শিক্ষকৰ পৰা ঘোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰত ধৰা পৰা শিক্ষাগুৰুৰ এই কাণ্ডই শিক্ষক সমাজত সানিলে ক’লা দাগ ৷ এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অতুল বৰাই(Minister Atul Bora) ৷

শুক্ৰবাৰে মুম্বাইত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire breaks out on film sets in Andheri) ৷ শুকুৰবাৰে প্ৰায় 4:30 বজাত লিংক ৰোডৰ ষ্টাৰ বজাৰৰ ওচৰতে থকা মুম্বাই ফিল্ম চিটিৰ এটা শ্বুটিং স্পটত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়া হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীকো ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনকেইখনে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বাওনা তাৰকাৰাজ্য গঠনৰ(Dwarf galaxy formation) আন্তৰ্জাতিক অধ্যয়ন আৰু ৰহস্য উন্মোচনৰ অংশীদাৰ হ’ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ অংশুমান বৰগোহাঁই ৷ ছাত্ৰগৰাকীৰ এই কৃতিত্বত স্বাভাৱিকতেই গৌৰৱান্বিত হৈছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ৷

বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে এক বিবৃতিৰে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হস্তক্ষেপৰ বাবেই নগা শান্তি আলোচনাই কোনো সিদ্ধান্তৰ দিশে আগবঢ়া নাই (NSCN alleged to RSS intervention in Naga peace talks)।‌‌‌‌‌ বিদ্ৰোহী সংগঠটোৰ মতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে যি ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট (Naga Framework agreement) হৈছে তাত নগা আৰু প্ৰস্তাৱিত নাগালিমৰ বাবে পৃথক সংবিধান আৰু পতাকা থাকিব বুলি উত্থাপিত প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে (proposed Nagalim with separate Constitution and Flag) ।

অৱশেষত কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে । জিভা পিছল খোৱাৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে তেওঁ নৱ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিক ‘ৰাষ্ট্ৰপত্নী’ বুলি অভিহিত কৰিছিল (Adhir ranjan chowdhury apologises) ৷ উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাষ্ট্ৰপত্নী বুলি অভিহিত কৰা প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷