ফেচবুকত হকে বিহকে পোষ্ট দি সততে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি থকাৰ লগতে নিজকে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ আচাৰ্য বুলি দাবী কৰি অহা পংকজ পাঠকক(Self claimed Ayurveda expert Pankaj Pathak) অৱশেষত গ্ৰপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে(Pankaj Pathak Arrested) ৷

আজি প্ৰথমে সংসদ ভৱনত বিধায়কসকলৰ বেলটসমূহ গণনা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গণনা কৰা হ'ব সাংসদসকলৰ বেলটসমূহ (Presidential election result on today) ৷ একোজন সাংসদৰ ভোটৰ মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হৈছে 700 কৈ ৷ আনহাতে, বিধায়কসকলৰ ভোটৰ মূল্য ৰাজ্যসমূহৰ জনসংখ্যা অনুসৰি সুকীয়া সুকীয়া হ'ব ৷



আয়ুৰসূন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতালত জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতে হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ শেহতীয়া খবৰ জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই (Zubeen Garg Health Update)৷

নগাঁৱত উন্মোচন হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ ত্ৰাণকৰ্তা মাইলছ ব্ৰনছনৰ প্ৰতিমূৰ্তি (Statue of Miles Bronson in Nagaon)। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সাংসদ পুঁজিৰে সম্ভৱ হ'ল মাইলছ ব্ৰনছনৰ প্ৰতিমূৰ্তি । শিল্পী লক্ষ্যজ্যোতি বৰাৰ হাতৰ পৰশত জীৱন্ত ৰূপ পালে ড৹ মাইলছ ব্ৰনছনে (Statue by Lakhyajyoti Bora)। আমেৰিকান পণ্ডিত ব্ৰনছনৰ জন্মদিনতে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভাই ।

আই আই টি গুৱাহাটীয়ে ২০০৮ চনৰ পৰা ২০১২ চনলৈ গেমছ ভিলেজৰ পাছফালৰ পাহাৰখনত খহনীয়া ৰোধ কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন কৰিছিল( Guwahati IITs Pilot Project on preservation on hills)। পিছে দহ বছৰে সম্প্ৰসাৰণ নহ'ল পাহাৰ সংৰক্ষণৰ পাইলট প্ৰজেক্ট ৷

BTR ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে BTR প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত UPSC ৰ চুপাৰ ৫০ কোচিঙৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়(UPSC Super 50 Coaching launched at BTR) । দিল্লীৰ চানক্য IAS একাডেমীৰ সহযোগত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে BTR চৰকাৰে(Chanakya IAS Academy) ।

বুধবাৰে জাইকা সাহাৰ্যপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক পানী যোগানৰ ‘ট্ৰায়েল ৰাণ’ আৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জনসাধাৰণৰ গৃহ সংযোগ সেৱাৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে (Jal Board to commission SC water project soon in Guwahati) । কিন্তু কিমান পৰিয়ালক পানী যোগান ধৰিব সেয়া এইপৰ্যন্ত স্পষ্ট কৰা নাই । কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীৰ 121 টা জ'নৰ ভিতৰত 8 জ'নতহে এই প্ৰকল্পৰ যোগেদি পৰীক্ষামুলক ভাৱে পানী যোগান ধৰিব ।

বুধবাৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই জনতা ভৱনত কৃষি বিভাগ তথা অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত বানপানীত শস্য বিনষ্ট হোৱা কৃষকক উচিত ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়োৱাৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা কৰা হয় (Atul Bora orders fair compensation to flood affected farmers within stipulated time frame) ।

টীয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জাঁজীমুখৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ (Protest on streets of Teok) ৷ জাঁজীমুখৰ তপতপি অঞ্চলৰ ৰাইজক দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে সন্ধিয়া ৰাজপথত জোৰ সমদল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে (Protest on streets for depriving people of Taptapi area of Jajimukh from government facilities)। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শতাধিক মহিলাই ৷ পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক, অৰুনোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰক, গ্ৰাম্য পথ মেৰামতি কৰক, জলজীৱন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব আদি শ্লগান দি মহিলাসকলে উত্তাল কৰি তোলে ৰাজপথ ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident near Manikpur police station in Bongaigaon) ৷ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চৰকাৰী বাহনে খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাবে আহত কৰিলে এজন বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিক (Senior man seriously injured by government vehicle)। চিৰাং জিলাৰ বিদেশী ন্যায়াধীশকৰনৰ সদস্যৰ গাড়ীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আব্দুল জুব্বাৰ নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজন । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 15 Q 9232 ৷ আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ মাণিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিওঁ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁওলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।