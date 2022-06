আৰ্থিক সংকটৰ পৰা এতিয়াও কঁকাল পোনাব পৰা নাই দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাই (Sri Lanka Economic crisis) । অগণিত ধাৰৰ বোজাই কোঙা কৰিছে দেশৰ পৰিস্থিতি । যাৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনত খাদ্য, ঔষধ, ৰন্ধন গেছ আৰু ইন্ধনৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ ফলত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হয় ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা 9.45 বজাত আকৌ তিনিজন বিসম্বাদী বিধায়ক উপস্থিত হৈছে ৰেডিশ্বন ব্লু (Three more rebel MLAs reached guwahati)। ইয়াৰে দুজন শিৱসেনাৰ আৰু এজন নিৰ্দলীয় । দাদা ভুছে আৰু সঞ্জয় ৰাথোৰ শিৱসেনাৰ আৰু গীতা জৈন নিৰ্দলীয় বিধায়ক ।

ধুবুৰীত অভাৰলোডেড শিলভৰ্তি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য(Overloaded stone filled dumpers in Dhubri)৷ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ধুবুৰী-কচুগাঁও ৰোডৰ মাজেৰে নিতৌ বাধাহীনভাৱে চলি আছে অভাৰলোডেড শিল ভৰ্তি ডাম্পাৰ ।

শিৱসাগৰ নগৰত এগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে(One Woman missing from Sivasagar) ।

এখন শ্বাসৰুদ্ধকৰ ৰাজনৈতিক নাটকৰ যৱনিকা পৰিবলৈ হয়তো আৰু মাত্ৰ কেইটামান মূহুৰ্ত বাকী (Maharashtra political crisis update)। ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈ পৰিছে শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী নেতা একনাথ সিন্দেই নেতৃত্ব দিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ অঘটনৰ পৰিণতিৰ কথা ।

ৰেডিশ্বন ব্লুত বাহৰৰ পাতি থকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদ্ৰোহী বিধায়ক সকলে(Rebel Shiv Sena MLAs) একনাথ সিন্দেক নিজৰ নেতা হিচাপে ঘোষণা কৰে (Rebel Shiv Sena MLAs chose Eknath Shinde their leader)৷ সকলোকে এক হৈ থকাৰ কথা ক’লে একনাথ সিন্দেয়ে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বিৰোধ কৰি 40 জন বিধায়কে বাহৰ পাতিছিল মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুত ৷

যিকোনো সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহা বিকাশ অঘড়ী চৰকাৰ ভংগ হ'ব পাৰে (Union Minister Athawale at press conference)৷ লগে লগে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছৰ নেতৃত্বত এখন নতুন চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব পাৰে (MVA govt can be formed in Maharashtra says Athawale)। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আঠৱালেৰ ৷

অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, ইয়াতে মাৰিলো টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা ৷ ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত (Maha political Drama)৷ প্ৰথমে চুৰাট আৰু তাৰ পাচত গুৱাহাটী ৷

"মই অসমক দোষ দিয়া নাই । কিন্তু, এক ভয়ংকৰ বান হৈছে । সেই বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, তেওঁলোকে অসম চৰকাৰক কিয় বিব্ৰত কৰিছে ৷ এইটো মানুহৰ বাবে কাম কৰাৰ সময় । প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকক ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰক ৷ মই তেওঁলোকক মনোৰঞ্জন দিম আৰু গণতন্ত্ৰৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিম" মমতা বেনাৰ্জী (Maharashtra political crisis) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ এনআইএৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জ্যেষ্ঠ আইপিএছ বিষয়া দিনকৰ গুপ্তাক (Dinkar Gupta appointed as NIA Chief)। গুপ্তা পঞ্জাৱ কেডাৰৰ ১৯৮৭-বেটচৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া । IPS বিষয়া স্বাগৰ দাসক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিশেষ সচিব (আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।