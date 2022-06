মহাৰাষ্ট্ৰ্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেয়ে বুধবাৰে ত্যাগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ(Uddhav Thackeray leaves Varsha) ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া টালি-টোপোলা বান্ধি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰে আৰু মাতোশ্ৰীত থকা তেওঁৰ পিতৃগৃহলৈ ঘূৰি যায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰী আৱাসগৃহ ত্যাগ কৰাৰ সময়ত শিৱসেনাৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলে বাসগৃহটোৰ সন্মুখত একত্ৰিত হৈ এক আৱেগিক মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰে ৷

বৰপেটাৰ পাটবাউসীত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত হৈ পাটবাউসী অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় (Ranjit Das visited flooded area in Barpeta )৷ তাৰোপৰি চলিত মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্থ লোকসকলৰ তালিকা যুগুত কৰাৰ বাবে মণ্ডল আৰু গাঁওবুঢ়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্বন ব্লুত(Radisson Blu Guwahati) বুধবাৰে নিশা 9 বজাত পুনৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চাৰি শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক উপস্থিত হয় । চাৰি বিসম্বাদী বিধায়কৰ লগতে গুজৰাট বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চন্দকান্ত পাতিলো উপস্থিত হয় ৰেডিশ্বন ব্লুত (Maharastra BJP president)।

বাৰিষাই যদি এফালে কিছু সকাহ দিয়ে আনফালে আকৌ ই যথেষ্ট সমস্যাও সৃষ্টি কৰে । বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণ আৰু আৰ্দ্ৰতাই আমাৰ ছালৰ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি কৰে ৷ এই সময়ছৱাত উফি, একজিমা, খজুৱতি, চোকোৰাকে ধৰি ছালৰ বিভিন্ন সমস্যা বৃদ্ধি পাই । সেয়ে কিছু সাৱধানতামূলক পৰামৰ্শ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো (Monsoon skin care tips) ৷

গুৱাহাটীৰ থলুৱা ভূমিহীন পৰিয়ালসমূহক ভূমিৰ পত্তা (Land security to landless families ) আৰু শিলসাঁকো বিলৰ পাৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়া লোকসকলক উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে (KMMS Protest against eviction)।

গুৱাহাটীৰ হোটেল পলিটিকছ (Guwahati hotel politics ) ৷ অসম চৰকাৰে বানে ধোৱা অসমক মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি অমিত শ্বাহ তথা মোট ভাইক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহুৱাৰ এক অংশ বিশেষ ৷

অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ বামুণীমৈদামস্থিত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় জৰ্জিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আৰ্ছিল জুলিয়াছভিলি (Ambassador of Georgia in Assam) ৷ জৰ্জিয়ান মহাকবি ছোটা ৰুস্তাভেলীৰ ‘দ্য নাইট ইন দ্য পেন্থাৰ্ছ স্কীন’ৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ ‘বাঘছাল পিন্ধা বীৰ’ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবৰ বাবেই দিল্লীৰ পৰা আহি উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকী (Ambassador of Georgia attended a book release program) ৷

নলবাৰীত বানপীড়িত ৰাইজক সাহাৰ্য প্ৰদান আম আদমী পাৰ্টীৰ (Aam Aadmi Party provides food to flood affected people in Nalbari) ৷ নলবাৰী জিলাতো ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত সকলো হেৰুৱাই বানাক্ৰান্ত লোকসকল বৰ্তমান ভুগিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটত । তেনে সময়তে এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিছে দলটোৱে ৷

অগ্নিপথ আঁচনিকলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest against Angeepath Scheme)। ইফালে কমেও ৭০ শতাংশ ভাৰতীয় সৈনিক কৃষি প্ৰধান অঞ্চল বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ । 'অগ্নিপথ' আঁচনিক লৈ হোৱা ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ কাৰণ কৃষি খণ্ডত প্ৰচলিত তীব্ৰ সংকটৰ প্ৰতিফলন । এই সমগ্ৰ বিষয় সামৰি সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

উখল-মাখল নীলাচল পাহাৰ ৷ অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচল পাহাৰত সমাগম ঘটিছে দেশ-বিদেশৰ অগনন ভক্তৰ ৷ ৰীতি অনুসৰি বুধবাৰে নিশা ৮ বাজি ১৮ মিনিটত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হয় । অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় (Main door closed of Shaktipeeth Maa Kamakhya) ৷ ২৩, ২৪, ২৫ জুনত ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ । ২৬ জুনত পুৱা নিত্য পূজাৰ পাচতহে ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ ।