কোকৰাঝাৰত গণ প্ৰহাৰৰ ঘটনা (Mass beating in Kokrajhar) ৷ হিন্দী চিনেমাৰ ষ্টাইলত প্ৰথমে অনুসৰণ কৰি খেদি খেদি গুৰুলা গুৰুল প্ৰহাৰ, ইয়াৰ পিছত মটৰচাইকেলত বহুৱাই ৰাইজৰ সমদল.......

বাঢ়নী পানীত উটি গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে কৰ্তব্যৰত দুই আৰক্ষীয়ে (Police persons died at kampur) ৷ নিশা এটা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে গৈছিল কামপুৰ আৰক্ষীৰ এটা তিনিজনীয়া দল ৷ সেই সময়তে সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনা ৷

ভুূটানৰে হোৱা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্ৰিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিত উল্লেখ আছেনে নামনিত থকা অসমবাসীৰ সুৰক্ষাৰ কথা । বান বিধ্বস্ত ৰাইজে আজি তুলিছে সেই প্ৰশ্ন । ভাৰত চৰকাৰে যোৱা প্ৰায় ডেৰটা দশকত ভূটান চৰকাৰক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৰূপায়ন কৰিবলৈ আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু তাৰ বাবে কৰা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আৰু চৰ্ত পোহৰলৈ অহাটো বিচাৰিছে নামনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজে ।

অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ল কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা দিৱস ৷ নৃত্য পটীয়সী শাৰদী শইকীয়া আৰু চিত্ৰশিল্পী চন্দ্ৰকমল গগৈলৈ এই বৰ্ষৰ 'বিষ্ণু ৰাভা বঁটা' প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

কোকৰাঝাৰৰ ঢোলমাৰাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙিলে জামে মছজিদ চৌহদৰ গেট ৷ পানীৰ টেপ আৰু ভেণ্টিলেছনৰো ক্ষতিসাধন ৷ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷ দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী এবিএমছু, নেমছু, আমছু আৰু আৰএমচিৰ ।

ত্ৰিপুৰাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ আৰু চিপিআই (এম)ক ভোট নিদিব, কিয়নো ই কেৱল আপোনালোকৰ ভোটৰ অপচয় কৰিব। তেওঁলোকে তৃণমূলৰ দৰে বিৰোধী নেতাৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । আমি কেৱল শব্দৰ যোদ্ধা নহয় আৰু বিজেপিক (BJP) সমানে সমানে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছোঁ ।

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত বান বিভীষিকা(Assam flood 2022) । অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিয়ে অধিক শংকিত কৰিছে বন্যাৰ্ত ৰাইজক । ইফালে আশ্ৰয় শিৱিৰত বহু বন্যাৰ্তই চৰকাৰী সাহাৰ্য নোপোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Flood affected people accused of not getting flood relief) । আনহাতে বৰ্তমানেও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ(Brahmaputra flows above danger mark) ।

কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰে বাকী সকলো জিলাই বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ বৰাক উপত্যকাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সংযোগ এক প্ৰকাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৷ সোমবাৰে ডিফুত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত দুই আৰক্ষীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ নগাঁৱত উপস্থিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (Last tribute to Kampur PS OC )। দেওবাৰে মাজনিশা কামপুৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমুজ্জল কাকতি আৰু ইউ বি কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈয়ে (Kampur Police death)।

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ত্ৰয়োদশ নিৰ্বাচনত বিজয়ী নিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সোমবাৰে ডিফুস্থিত তাৰালাংছʼ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্পন্ন হয় । কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ১৭ টা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৯ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ২৬ গৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যই ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ কৰে (Oath taking ceremony of newly elected KAAC MACs) ।