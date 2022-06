কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ দখল কৰিলে বিজেপিয়ে(KAAC election result) ৷ ২৬ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আটাইকেইটা সমষ্টি দখল কৰি পুনৰ নিশ্চত বিজয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ড৹ তুলিৰাম ৰংহাম নেতৃত্বাধীন টীম কাৰ্বি আংলং ৷

২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় (UPPL won in Koklabari byelection)৷ বাক্সাৰ ১২ জুনবাক্সাৰ ২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ অন্তত মন্টু বড়োৱে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

পূৰ্বানুমান মতেই হৈছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (KAAC election result)৷ পূৰ্বতকৈ ভোট বাঢ়িছে বিজেপিৰ ৷ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (Minister Pijush Hazarika) ৷ বিজেপিৰ আগতকৈ উত্থান হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰীগৰৰাকীয়ে কয় যে, কংগ্ৰেছে মৰ্যদা হেৰুৱাইছে ৷ আপৰ উত্থান হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰি মন্ত্ৰীগৰকীয়ে কয় যে, আপলৈ কংগ্ৰেছৰ ভোট গৈছে (APP in KAAC election)৷

‘‘কংগ্ৰেছে কেতিয়াও পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি কোৱা নাই । কংগ্ৰেছে কেৱল বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে’’ । দেওবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা চলি থকাৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে (APCC president reacts on KAAC election 2022) ৷

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ NPS ব্যৱস্থা আৰু পেঞ্চন তথা অৱসৰকালীন দিশসমূহত কৰ্মচাৰীসকলে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ উপৰি এই বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা বিত্তমন্ত্রীৰ(FM Ajanta Neog meets Assam NPS Employees Association) । প্ৰয়োজনীয় নীতি নিৰ্ধাৰণৰ লগতে ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত গঠন কৰা হয় উচ্চ স্তৰীয় সমিতি ।

প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নথকা, কৰ্ম দক্ষতাসম্পন্ন তিনিজনকৈ তৃতীয়-চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নিৰ্বাচন কৰিব ৷ সেই বিশেষ তিনিজন কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যকাল এবছৰ বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷ আনহাতে অহা আগষ্ট মাহত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে লিখিব লাগিব লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে টোকা অথবা ৰচনা ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তকৈ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ কম হোৱাৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমকে জগৰীয়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Himanta Biswa Sarma blames press)৷

অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে প্ৰায় ২৫০ ৰো অধিক গোচৰ ( More than 250 cases against Assam police) ৷ দেওবাৰে এই কথা সদৰি কৰে আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগৰ (State Police Accountability Commission) অধ্যক্ষ বি পি কটকীয়ে ৷

কিদৰে, কাৰ হস্তক্ষেপত বাচনি কৰা হয় শিক্ষক দিৱসত সম্বৰ্ধিত শিক্ষকক ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অনুসৰি ৰাজনৈতিভাৱে শক্তিশালী লোকৰ দ্বাৰাহে নিৰ্বাচিত কৰা হয় কৃতী শিক্ষকক (Teacher award on Techers day)৷

১৫ জুনৰ পৰা পে ইণ্ডিয়া'ৰ চালকসকলে পিন্ধিব লাগিব হালধীয়া ৰঙৰ বিশেষ পোচাক (New dress code for taxi bikers soon in Assam) ৷ 20 জুনৰ পৰা ৰেপিড’ বাইকচালক সকলে পিন্ধিব লাগিব ইউনিফর্ম আৰু 25 জুনৰ অলা-উবেৰ বাইক টেক্সি চালকসকলে পিন্ধিব লাগিব ইউনিফর্ম । ক’ত ? পঢ়ক সবিশেষ...