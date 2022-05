নগাঁও আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা মাষ্টাৰ মাইণ্ড অশ্বিকুল ইছলামক(Batadrava accused death)। আশ্বিকুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত নিশা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় ৷ আশ্বিকুলৰ বাসগৃহৰ পৰা পুৱতি নিশাই উভতি অহাৰ পথত নিহত হয় আশ্বিকুল ।

৬ ঘণ্টাৰ অন্তত নেপালত সন্ধানহীন হোৱা ara Air 9 NAET বিমানৰ সন্ধান পোৱা গৈছে ৷ একাংশ স্থানীয় লোকে জনাইছে যে মানাপতি হিমালৰ লামচে নদীত তাৰা এয়াৰ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে । এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে নেপাল সেনা সেই স্থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে । বিমানখনত থকা মুঠ ২২ গৰাকী লোক আছিল ৷

মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আলফা স্বাধীনক ক্ষমা খোজা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক শ্ব'কজ কৰা প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ (Sanjay Kishans apology to ULFA I) । ভূপেন বৰাই কয় যে, দুজন ‘চীফ’ৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসম চলি আছে । এজন হৈছে ‘চীফ মিনিষ্টাৰ’ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আনজন হৈছে ‘কমাণ্ডাৰ-ইন-চীফ’ অর্থাৎ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ।

অন কেমেৰা সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (On camera Road accident)৷ দেওবাৰে শোণিতপুৰৰ বালিপৰাৰ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো (Road accident at Rangapara)৷

দেওবাৰে ‘এছিয়ান কনফ্লুয়েঞ্চ ৰিভাৰ কনক্লেভ ২০২২’ (নদী-৩)ৰ(Asian Confluence River Conclave 2022) সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ নদী-৩ ঘোষণাই আঞ্চলিক সহযোগিতা আৰু অৰ্থনৈতিক উত্তৰণৰ দিশত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰাৰ লগতে উদ্ভাৱনীমূলক চিন্তা-চৰ্চাৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ উপৰিও সম্পদৰ সম্ভাৱনীয়তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশতো এক গতিশীল পথ মুকলি কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ গুণ্ডিপোৰা অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘটিত হয় এক সংঘৰ্ষ (Encounter breaks out between security forces and militants in Pulwama) ৷ য’ত নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈচ ই মহম্মদৰ 2 জন স্থানীয় সদস্য ৷

‘‘সঞ্জয় কিষাণে আলফাক ক্ষমা বিচাৰি কৰি চূড়ান্ত অপৰাধ কৰিছে ৷ যুৱকসকলক আলফালৈ যোৱাত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে সঞ্জয় কিষাণে ৷’’ এনে বহু বিস্ফোকৰ মন্তব্যৰে দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই ।

আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা । দলীয় ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ বিশেষ তৎপৰ হৈছে নেতৃত্ব । নতুন প্ৰজন্মক দলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰে দলটো টনকিয়াল কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই সংগঠন সম্প্ৰসাৰণ কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে (Organisational meeting of AGP in Guwahati)।

ওৰে নিশা চোৰৰ বেদনাদায়ক অভিযান (Theft in Lakhimpur) ৷ টিনপাত আৰু চিলিং কাটি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰিও লাভৱান নহ’ল চোৰ ৷ লখিমপুৰত সংঘটিত এই চুৰিকাণ্ডৰ পাছত চোৰৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে ৷

স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত খেলিমেলিৰ অভিযোগ । স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী (Candidate deprive of health department job exam) । বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ ।