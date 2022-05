ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চীনৰ পৰা কোনো পি পি ই কিট ক্ৰয় কৰা নাছিল ৷ এই মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । সেই বিশেষ বিমানেৰে অন্য সামগ্ৰীহে অনা হৈছিল বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

"ভাৰত চৰকাৰে য়াছিন মালিকৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা সকলোবোৰ গোচৰ ভুৱা আৰু মনেসজা ৷ মালিকক অমানৱীয় পৰিস্থিতিত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, এইয়া কাশ্মীৰী মুছলমানসকলৰ প্ৰণালীবদ্ধ ভাৰতীয় পক্ষপাতিত্ব আৰু অত্যাচাৰৰ প্ৰতিফলন। নিৰীহ কাশ্মীৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ এনে ধৰণৰ কাৰ্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে কাশ্মীৰীসকলক তেওঁলোকৰ আত্মনিৰ্ধাৰণৰ বৈধ অধিকাৰ অস্বীকাৰ কৰা । ই কেৱল ভাৰতীয় ন্যায়ৰ প্ৰহসনই নহয়, গণতন্ত্ৰৰ দাবীও উন্মোচিত কৰে ৷"

এজন অ’লা চালকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিক নিকিতা জৈনক অপদস্থ কৰাৰ বিষয়টো টুইট যোগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লব গোপাল ঝাঁক বাহনখনৰ নম্বৰসহ অৱগত কৰে । অৱশেষত বাহনখনৰ নম্বৰৰ আঁত ধৰি চালকজনৰ মবাইল ফোনৰ অৱস্থিতিৰ সহায়ত বিয়লি লখৰাৰ সমীপত বাহনখন জব্দ কৰাৰ লগতে চালকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শনিবাৰে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান (আই আই টি) গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ (External affairs minister visits IIT Guwahati) আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ গুৱাহাটীস্থিত আই আই টিত উপস্থিত হৈ অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ডিফুত কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় ছয় শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগ দিলে বিজেপিত ৷ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত এইসকল লোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে দলটোত ।

নিৰ্মম, নিৰ্দয় ৷ এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য ৷ এটি শিশুক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ এগৰাকী পাষণ্ড মহিলাৰ (Woman badly attacks a child) ৷ তথ্য অনুসৰি, মহিলাগৰাকী হৈছে শিশুটিৰে মাতৃ ৷

শিখা শৰ্মা বা তৃণমূল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে কোনো ফেক্টৰ নহয় (Trinamool Congress is not a factor for BJP) ৷ শিখা শৰ্মাই ধুবুৰী, মানকাছাৰ, দক্ষিন শালমাৰাৰ পমুৱা মুছলমানৰ এলেকাত ঘূৰি থাকক ৷ শনিবাৰে এক অনুষ্ঠাত উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (BJP president Bhabesh Kalita in Nalbari) ৷

ৰঙিয়াৰ বিহাপাৰাত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ হাহাকাৰ (Cultivators facing problem at Rangia)। বানৰ বাবে বিনষ্ট হৈছে শস্য । কিছুদিন পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিহাপাৰা অঞ্চলৰ শতাধিক খেতিয়কৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ শস্য বিনষ্ট হৈছে । বিশেষকৈ বৰো ধান আৰু পাচলিৰ খেতি সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট হৈছে ।

ভাওনাক অনন্য ৰূপ দিবলৈ গৈ বিশ্বনাথৰ অজয় দাস(বাবু) নামৰ এজন লোকে সৰীসৃপৰ ওপৰত চলালে অত্যাচাৰ ৷ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনক অৱমাননা কৰি ডিঙিত সাপ মেৰিয়াই ৰূপায়ন কৰিলে শিৱৰ চৰিত্ৰ (Live snake on actors neck) ৷

পৰেশ বৰুৱাৰ নতুন সদস্য ভৰ্তি অভিযানক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যৰ সচেতন মহল । শেহতীয়‍াকৈ ৰাজ্যৰ শ-শ যুৱক-যুৱতী জংঘলমুখী হৈছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সময়ে সময়ে মাত মাতি অহা মানৱ অধিকাৰ তথা সমাজ কৰ্মী ড৹ দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই ।