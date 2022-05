নতুনকৈ 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা জৰুৰীকালীন আঁচনি' প্ৰৱৰ্তন(Introduction of Chief Minister Public Emergency Scheme) । আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ নীতি-নিদের্শনা । জৰুৰী অৱস্থাত ক্ষীপ্ৰতাৰে জনসাধাৰণৰ বাবে আর্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্য এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ।

অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্মলগ্নৰে নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে ত্যাগ কৰিলে দল (AJP founder member Chittaranjan Basumatary resigns) ৷ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থী আছিল । মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনতো আছিল অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ অন্যতম এই বিশিষ্ট সন্মান লুম্মেৰ দাই সাহিত্য বঁটা-২০২১ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী য়েছে দৰজে ঠংচিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে । ১ জুনত মঙলদৈত অসম সাহিত্য সভাই তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব । বঁটাত আছে এটা স্মাৰক, সম্বর্ধনা পত্ৰ, গ্ৰন্থৰ টোপোলা, সম্বর্ধনা বস্ত্ৰ আৰু পঁচিশ হাজাৰ টকাৰ চেক ।

অসম চৰকাৰে চীনৰ পৰা অনা পি পি ই কিটৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া ৷ তেওঁ এই ঘটনাৰ চি বি আই তদন্ত দাবী কৰে, যাতে সকলো কথা স্পষ্ট হয় ।

শুকুৰবাৰে মহানগৰীত চলিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযান । গুৱাহাটী পৌৰ নিগম(Guwahati Municipal Corporation)ৰ বানিজ্য অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ ব্যৱসায় কৰি থকা দোকানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই পৌৰ নিগম কতৃপক্ষই(GMC campaign against shops doing business without a business licence) । ১৫ খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক বিহিলে জৰিমণা ।

মহানগৰীত বন্ধ হ'ল ২৫ খন পিংক বাছ(Pink bus service stopped in Guwahati) । 'ভ্ৰমণ সাৰথি' আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল এই বাছসমূহ । যাত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বাবেই ২১খন বাছ প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত । এতিয়াৰে পৰা কেৱল ৪খন গুলপীয়া বাছ চলিব মহানগৰীত।

বাঘজান অইল বিস্ফোৰণকাণ্ডৰ দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । বিগত ২০২০ বৰ্ষৰ ২৭ মে'ত বাঘজান BGN-5 নং তৈল কূপত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ । বাঘজান গাঁও মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অভিশপ্ত বাঘজান অইল বিস্ফোৰণকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ক'লা দিন উদযাপন ।

কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ মুখ্য সচেতক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী (Show cause notice to Wazed Ali Chaudhury) ৷ কেৱল দলৰ সভাপতি, বিৰোধী দলপতি আৰু দায়িত্বত থকা এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক এই তিনিজনক কথা কোৱাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে ।

লাডাখত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু 7 জন ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ ৷ পাৰ্টাপুৰ কেম্পৰ পৰা সেনাৰ প্ৰায় 26 জনীয়া এটা দলে হানিফ চাব চেক্টৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ৷ সেই যাত্ৰা কালতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷

"ছয় দশকতকৈও অধিক তেজ, ঘাম আৰু চকুপানীৰ পিছত নাগা লোকসকলে কেনেকৈ এনে ধৰণৰ ফোঁপোলা মাটিত খোজ কাঢ়িব পাৰে । ভাবুকি আৰু চাপ স্বত্বেও এন এছ চি এনে কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ সন্মুখত ঘৃণা আৰু নাগা লোকসকলৰ সন্মুখত দেশদ্ৰোহৰ ধাৰ শুজিব নোৱাৰিব ৷"