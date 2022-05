ৰেলসেৱা বাতিলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডিমা হাছাওত ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ (Train passengers stranded at New Haflong station)৷ যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা উপায়ুক্তই ৷ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে পাহাৰীয়া জিলাখনলৈ ৰেলৰ চলাচল বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Train service cancelled indefinitely due to landslide)৷

পুনৰ আলফা(স্বা)লৈ যুৱতী (Youth Joins ULFA I)৷ শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ গগৈ উপাধীৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰে আলফা(স্বা)ত যোগদানৰ কথা ।

আলফা(স্বাঃ) আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ মাজৰ বিতৰ্কৰ অন্ত পৰিল (Controversy between ULFA I and Sanjay Kisan)। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে । লগে লগে আলফা(স্বাঃ)ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । কিন্তু কি ভুল কৰিছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষানে ? কি কি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ?

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বৰ্জন চিপিআই(এম) দলৰ (Tripura CPIM boycotted Oath taking ceremony of new CM)৷ বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হ’বলৈ মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী থকা অৱস্থাত হঠাৎ এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰা কাৰ্যই প্ৰকৃততে দলটোৰ ব্যৰ্থতাক উদঙাই দিছে বুলি মন্তব্য কৰে চিপিআই(এম)ৰ দলীয় সূত্ৰই ৷

প্ৰথম ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেচনেল ক্ৰুজ কনফাৰেন্স ২০২২-ৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সােণােৱাল(Sarbananda Sonowal attended incredible India international cruise conference) ৷ ব্যক্তিগত অংশীদাৰ আৰু ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণ তথা মুম্বাই বন্দৰ কর্তৃপক্ষৰ মাজত আঠখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবুজিৰ চুক্তি ।

অসম আৰক্ষীৰ সদ্য নিযুক্তি প্ৰসংগত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ সংবাদমেল । অসম আৰক্ষী সদ্য ঘোষিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ-নিকা বুলি দাবী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ (Assam police constable appointment) ।

অসম আৰক্ষীৰ সদ্য নিযুক্তি প্ৰসংগত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ সংবাদমেল । অসম আৰক্ষী সদ্য ঘোষিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ-নিকা বুলি দাবী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ (Assam police constable appointment) ।

৩১ মে' লৈ নিৰ্ধাৰিত ৭ ল‍াখ মেট্ৰিক টনৰ বিপৰীতে ক্ৰয় কৰা হৈছে মাত্ৰ ২,৫৭,৮৩০ মেট্ৰিক টন ধান । বৃদ্ধি কৰা হৈছে ধান ক্ৰয়ৰ সময়সীমা (Extension of rice procurement deadline)। এফ চি আইকে ধৰি মুঠ ৬ টা প্রতিষ্ঠানৰ ৫ টাই ৫০ শতাংশ ধানো ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই ।

শনিবাৰে বিয়লি বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে মানিক সাহাই ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ তাৰ পিছতে মাণিক সাহাই দেওবাৰে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি (Tripura CM Manik Saha organize press conference) ত্ৰিপুৰাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷

নায়ক চিনেমাৰ অনিল কাপুৰৰ দৰেই এদিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত বহিবলৈ বিচাৰিছে বৰপেটাৰোডৰ এজন গাড়ী চালকে (Driver wants to be Assam's CM for one day)৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিয়েই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকেই কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত অভিযুক্ত কৰিব বুলিও কয় চালকজনে ৷