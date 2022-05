দেশত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 387 খনৰ পৰা 596 খনলৈ বৃদ্ধি হৈছে । অসমতো চিকিৎসা সেৱাৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । সোমবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৃদ-বক্ষ আৰু স্নায়ুবিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰি এইদৰে মন্তব্য় কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰে ।

তামুলপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Amit Shah in Tamulpur) ৷ মানকাচৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শনৰ পিচত হেলিকপ্টাৰযোগে তামুলপুৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৷

নামনিমুৱা ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Intercity express engine catches fire )৷ নলবাৰীৰ ঘগ্ৰপাৰ ষ্টেচন এৰোতেই গুৱাহাটী-আলিপুৰদুৱাৰ অভিমুখী নামনিমুৱা ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । কথমাপি প্ৰাণৰক্ষা শ শ যাত্ৰীৰ ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বাহাদুৰপাৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ মিজোৰামৰ এজন জোৱানৰ মৃতদেহ ৷ মিজোৰামৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ আৰক্ষীৰ চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ(Mizoram Indian Reserve Police 4th Battalion) কনিষ্টবল মৃত জোৱানজন ৷ জোৱানজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়া মৃতদেহটো চমজাই দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকক ৷

এগৰাকী ৪ বছৰীয়া কণমানিক এৰি স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি পতী-পত্নীয়ে আলফা(স্বা)ত যোগদান কৰাৰ খবৰে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ( Married couple joined ULFA I) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

আমিনগাঁৱত লোকপিয়ল সঞ্চালকালয় ভৱন উদ্বোধন দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ (Amit Shah inaugurates new building of directorate of census)। নৱনিৰ্মিত লোকপিয়ল ভৱনটো সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ষ্টোৰ আৰু স্কেনিং কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহৃত কৰা হ’ব ।

বিশাখাপট্টনমৰ পৰা নাৱেৰে ওড়িশালৈ আহি থকা কেইগৰাকীমান মাছমৰীয়া সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰচণ্ড ঢৌৰ বাবে সাগৰৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাচতে আটাইকেইজন মাছমৰীয়াক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে (Fisherman airlifted from mid sea) ৷

অসমত এদেও দুদেওকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে সাংগঠনিক তৎপৰতা (Organizational activity of TMC in Assam) ৷ 11 মে’ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এক যোগদান কাৰ্যসূচী ৷ ৰিপুণ বৰাৰ দাবী- আপ, বিজেপি, জাতীয় পৰিষদৰ সহস্ৰাধিক সদস্যই যোগ দিব তৃণমূলত ৷

দিল্লীৰ শ্বাহীন বাগত চলা উচ্ছেদ অভিযানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই চি পি আই এম দলে দাখিল কৰা এখন আবেদন সোমবাৰে খাৰিজ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme court rejects plea filed by CPI M) ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ’বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে দলটোক ৷

কৰণ জোহৰৰ নতুন ছবি মিষ্টাৰ এণ্ড মিচেছ মাহীত দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব নতুন যুটি ৷ প্ৰথমবাৰলৈ এই ছবিখনত যুটি বান্ধিছে জাহ্নৱী কাপুৰ আৰু ৰাজকুমাৰ ৰাও (Rajkumar Rao Janhvi Kapoor movie together) ৷ বোলছবিখনৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে ৷