কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত তৎপৰ এন এইচ পি চি । প্রথম পর্যায়ত ২৫০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটা গােটৰ জৰিয়তে মুঠ ৫০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হ'ব । ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সমগ্র প্রকল্পটোৰ ৰূপায়ণৰ কার্য সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য। প্ৰকল্পটোৰ কাম বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত ব্যয়ৰ পৰিমাণ ২২ হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ‘কা’ বলবৎ কৰিম বুলি কৰা ঘোষণা সন্দৰ্ভত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । অসমীয়া জাতিয়ে কোনোপধ্যেই ‘কা’মানি নলয় বুলি তীব্ৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ (KMSS reaction on home minister comment regarding CAA)৷

ৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰমালা শীৰ্ষ সমিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় (Union minister Sarbananda Sonowal present at NSAC Meeting) । ৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰমালা শীৰ্ষ সমিতিৰ বৈঠকত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়কে ধৰি দেশৰ ৫ টা স্থানৰ বাবে অত্যাধুনিক ফেৰী সেৱা চলাচলৰ প্ৰস্তাৱ দিছে (National Sagarmala Apex Committee meeting) ।

হাতত এখন আবেদন পত্ৰ আৰু মনত এমুঠি আশা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ আহিছে এগৰাকী আইতা (Ninety years old woman came to meet Himanta Biswa Sarma)৷ সুদূৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা পুৱাই আহি কাজিৰঙাৰ বৰগছৰ বাকৰিত উপস্থিত হ’ল 90 বছৰীয়া আইতা গৰাকী (Old lady meets CM Himanta Biswa Sarma)৷

কাজিৰঙাত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়ক-সাংসদৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা ৷ কাজিৰঙাৰ অভিজাত আৰু বিলাসী ৰিজ'ৰ্ট "বৰগছ"ত অনুষ্ঠিত এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলৰ বিগত এবছৰীয়া কামৰ খতিয়ান লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (First anniversary of Himanta Biswa government) ।

বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানৰ (EX MLA Abdur Rahim Khan quits Congress)পিচতেই বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদত বহিল ৰফিকুল হক ওৰফে ৰাজীৱ (Rafikul Haque takes over as Barpeta Congress president) ৷

অসমৰ ৰাজনীতিত ক্ৰমান্বয়ে উত্থান ঘটিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ (Rise of AAP in Assam) । বিগত পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে । যাৰ বাবে উৎসাহী হৈ পৰা "আপ" এ অহা 31 মে'ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমতে 10 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দলটোৰ ভেটি মজবুত কৰিব বিচাৰিছে ।

অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পি চি নায়াৰৰ এক্ট ইষ্ট নীতি সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (DG of Assam rifles on Act east policy)। এই নীতিক সফল ৰূপায়ণৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ উত্তৰ-পূবৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ দাবী কৰে । অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ফলত নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে বিদ্ৰোহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ।

যোৱা দুটা দিনত মণিপুৰত দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শুকুৰবাৰে পুনৰ আইইডি বিস্ফোৰণ (IED blast in Manipur)। মণিপুৰৰ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰ কে বীৰেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই বিস্ফোৰণ । বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।

তামিলনাডুৰ অনামালাই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । 'অৱতাৰ' ছবিৰ কাল্পনিক পাণ্ডোৰালৈ (Bioluminescent World Pandora in Avatar) ৰূপান্তৰিত অৰণ্যখন । ভাইৰেল ফটোৱে সকলোকে উদগ্ৰীৱ কৰি তুলিছে । পিছে কিয় আৰু কেনেকৈ এয়া সম্ভৱ ?