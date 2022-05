এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম নহয়, এইখন শংকৰদেৱৰ অসম ৷ অসমৰ বাৰেৰহনীয়া সংস্কৃতিক মই উদযাপন কৰোঁ (Jignesh Mevani says about Sankardev) ৷

ৰাজ্যত শিপা মেলিছে জেহাদী সংগঠনে (Jihadi in Assam)৷ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে জেহাদীৰ তিনিটা গোট ৷ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই কথা ৷

ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Karbi Anglong Autonomous Council Election 2022) ৷ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত উঠি পৰি লাগিছে প্ৰাৰ্থীসকল ৷

কোচিত কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্রালয়ে কোচিন শ্বিপয়ার্ড লিমিটেড (Cochin Shipyard Limited) আৰু শক্তি তথা সম্পদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰা সেউজ পৰিবহণ সম্পৰ্কীয় কর্মশালাত মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ।

গোলাঘাট জিলাৰ তিনি নং ৰংবং জেকচন গ্ৰান্টত এটা বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু (Wild elephant dies in Golaghat) । পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ এটা বনৰীয়া হাতীটোৰ মৃতদেহ (Body of a wild elephant found in field) ।

গ্ৰীষ্মৰ আগমনৰ লগেলগে ডেৰাডুনত বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ ভিৰ ৷ ফলত যান-জঁটৰ সমস্যাৰ দিশটোলৈ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে৷ ডাঙৰ বাহনেৰে মুচুৰীৰ হোটেললৈ যোৱাত পৰ্যটকসকলক বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ৷

জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়লৈ জাপি পিন্ধি, চাইকেল লৈ যোৱাৰ সময়ক সুৱঁৰিলে জুবিন গাৰ্গে (College where Zubeen Garg studied) ৷

শেহতীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনত ন ন যুৱকৰ যোগদানে গৃহ বিভাগক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । শনিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেন নাথে(ADGP of Special Branch Hiren Nath) এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা ১০১৯লৈ আলফাত যোগদান কৰা যুৱক-যুৱতীৰো তথ্য দাঙি ধৰিলে অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ৷

গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানিক অসম আৰক্ষীয়ে আক্ৰোশমুলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগে সচেতন জনৰ মনত অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা সংস্থাৰ বিশ্বাস যোগ্যতাৰ প্ৰতি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে (controversy over Jignesh Mevani's arrest) । শেহতীয়া সময়চোৱাত যেন অধিক লক্ষনীয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ বাধাহীন দৌৰাত্ম । পঢ়ক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত নগাঁৱৰ পুৰণিগুদাম (Puranigudam turned into a criminal's desert) । বৃহত্তৰ পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সঘনে সংঘটিত চুৰি-ডকাইটিৰ ঘটনা ।