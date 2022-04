দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (GMC election result 2022)৷ মুঠ 60 টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি (বি জে পি) আৰু অসম গণ পৰিষদ (অ গ প)ৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 58 টা ৱাৰ্ডত বিজয় সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত 6 টা ৱাৰ্ড ৱাৰ্ডত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 52 টা ৱাৰ্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

কোকৰাঝাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ জিগনেশক ৷ আদালতে নিশাটোৰ বাবে ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে জিগনেশক (Judicial custody for Jignesh mevani) ৷ পুষ্পাৰ মেই ঝুকেগা নেহী ভংগিমা প্ৰদৰ্শন জিগনেশৰ ৷

GMC নিৰ্বাচনত বিজেপি-মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰা বৃহৎ বিজয়ৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ (CM reacts on GMC election 2022)৷ কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক কাঢ়ি নিলে আপ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৰাকীয়ে কয় যে, গুৱাহাটীবাসীৰ ভোটদানে আমাৰ দায়িত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিলে । সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে এনেদৰে ৷

দেওবাৰে ঘোষণা হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ২০২২ ৰ ফলাফল ৷ এইবাৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত উত্থান হৈছে আপৰ ৷ পৌৰ নিৰ্বাচনত ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ৩৮ টা ৱাৰ্ডতে আপে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । ইয়াৰে ২৪ টা ৱাৰ্ডত দ্বিতীয় স্থানত আপ (AAP ranks second in 24 wards) ৷

ঘোষিত হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পাছতে আগবাঢ়িছে পৌৰ নিগম গঠনৰ দিশে ৷ এনে সময়তে জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰৱৰ্তী পৌৰপতিক লৈ (Next mayor of Guwahati) ৷ উচ্চাৰিত হৈছে পূৰ্বৰ পৌৰপতিৰ লগতে আন দুই-একৰ নাম ৷

ঘোষণা হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচন 2022 ৰ ফলাফল (GMC election result 2022) ৷ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ দুখন আসনত আম আদমি পাৰ্টী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে জয় লাভ কৰাৰ পাচতে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ডিব্ৰুগড়ত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Minister Atul Borah reaction on GMC election result) ৷

কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত পথৰ মাজত আৱদ্ধ(Poor road condition at Balikuri NC Village) যাত্ৰীবাহী বাছ । বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে একাঁঠুকৈ বোকা-পানী । পথ মেৰামতিৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ । জনপ্ৰতিনিধিক গছত বান্ধি থোৱাৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ।

ধেমাজিত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱসৰ বিশেষ গাঁওসভাত উপস্থিত থাকে শিক্ষমন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ লগতে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা (Assam education minister at National Panchayati Raj Divas) ৷ উক্ত সভাত ধেমাজি জিলা পৰিষদক শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে বিবেচিত কৰি বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷

ত্ৰিপুৰাত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত 250টা গাহৰিক হত্যা চৰকাৰৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত দেৱীপুৰৰ পশুধন উন্নয়ন বিভাগৰ(Animal Resources Development Department Tripura) ৰ অধীনষ্ঠ এখন ফাৰ্মৰ গাহৰিৰ মাজত ধৰা পৰিছিল এই ৰোগ ৷ ফাৰ্মখনৰ এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা অঞ্চলবোৰৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা হৈছে প্ৰায় 30 টা গাহৰি ৷

ত্ৰিপুৰাত মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন সম্ভৱ হয়নে নহয় তাক লৈ দ্বিধাবোধ কংগ্ৰেছৰ (Congress hesitant on whether free and fair elections are possible in Tripura ) । সেয়ে দলটোৱে ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক । কিয়নো ত্ৰিপুৰাত আইন-শৃংখলাৰ অৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে অৱনতি হোৱাৰ অভিযোগ দলটোৰ ।