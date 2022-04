৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংঘটিত তিনিটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাই কঁপাইছে নগাঁৱৰ অপৰাধ জগতক । প্ৰথমে শিশু ধৰ্ষণকাৰী, দ্বিতীয়তে জালনোট ব্যৱসায়ী আৰু তাৰ পাচত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৷ ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হোৱা নগাঁও আৰক্ষীৰ তৃতীয়টো এনকাউণ্টাৰত আহত হয় কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া মইজুল ইছলাম (Encounter in Nagaon)।

১৩ এপ্ৰিলৰ দিনা কাহিলি পুৱাতে জিএমচিএইচৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা এটা শিশুৰ অপহৰণৰ (Child kidnap in GMCH) সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলাৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নোমল মাহাত্তাই ৷ জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনা ৷

শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ বীৰ যোদ্ধাসকলক সন্মানিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা বিশেষ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী (Rajnath Singh at Sankaradeva Kalakshetra)। ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত সাহসিকতা তথা আত্মবলিদানৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুওৱা অসমৰ বীৰ যোদ্ধাসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

৮,১৩,৯৩৬ খন আৱেদনৰ ভিতৰত ৭,৪০,০৬৮ খনৰ নিষ্পত্তি । গাঁও জৰীপৰ ৮৭.৭৮ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হৈছে। ১০ মে'ৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পর্যায় (second phase Mission Vasundhara ) । দ্বিতীয় পর্যায়ত গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাৰ একচনীয়া ভূমি, দীর্ঘদিন দখল কৰি থকা চৰকাৰী ভূমিৰ ম্যাদীকৰণৰ প্রক্রিয়া আৰম্ভ হােৱাৰ সম্ভাৱনা ।

মহানগৰীত সংঘটিত হ’ল ঘৃণনীয় কাণ্ড ৷ নাতিনীয়েকৰ বয়সৰ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এগৰাকী ৭২ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ বিৰুদ্ধে (Allegation against old man of raped minor girl in Guwahati) ৷ ইতিমধ্যে কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে অভিযুক্ত বৃদ্ধক ৷

মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা (Landslide in Guwahati)৷ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে খহি পৰিল থকা এখন গাৰ্ড ৱাল ৷ মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই সংঘটিত হয় এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা।

অপাৰেচন জীৱন ৰক্ষাৰ অধীনত আৰপিএফে আকৌ এবাৰ এজন যাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে । এই বিশেষ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জবলপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ৬ নং প্লেটফৰ্মত ৷ ঘটনা অনুসৰি ৬৫ বছৰীয়া মহিলা এগৰাকীয়ে চলন্ত ৰেলৰ পৰা নামিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে তেওঁৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই তললৈ পিচলৈ যায় (Woman fell from train jabalpur ) ৷

ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ উদণ্ড জোৱানৰ হাতত তেজপুৰত শিশুসহ তিনি মহিলা অপদস্থ হোৱাৰ অভিযোগ । চাৰি শিশুকো মানসিক হাৰাশাস্তি (child abuse by air force persons in Tezpur) । ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লিফ্টত প্ৰায় ১০ মিনিট সময় আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে মহিলা,শিশুক ।

প্ৰতিটো ধৰ্মৰ ধৰ্মালম্বী লোকসকলে আগবঢ়াই আহিছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সমূহলৈ দান-বৰঙণি ৷ ইয়াৰ মাজতে এটা মন্দিৰলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই এতিয়া এক প্ৰকাৰৰ চেলিব্ৰেটী হৈ পৰিছে এগৰাকী বৃদ্ধা ৷ মন্দিৰৰ বাহিৰত ভিক্ষা কৰি জীৱন কটোৱা এগৰাকী ৮০ বছৰীয়া মহিলাই এতিয়া কৰ্ণাটকৰ পোলালী গাঁৱৰ ৰাজা ৰাজেশ্বৰী মন্দিৰলৈ (Polali Raja Rajeshwari Temple ) আগবঢ়াইছে এক লাখ টকাৰ বৰঙণি ৷

বিয়াৰ হৈ চৈৰ মাজতে বলীউডত বলিছে দুখৰ বা ৷ জনপ্ৰিয় যুটি সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাৰ ব্ৰেকআপৰ বাতৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে (Sidharth Kiara latest news) ৷ শোকত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে দুয়োৰে অনুৰাগী ৷