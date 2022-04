ৰাণীৰ নিৰলপুৰ গাঁৱত বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু ২৪ টাকৈ শগুনৰ(24 vultures die in poisoning in Kamrup rural) ৷ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি বিষক্ৰিয়া হৈ শগুনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আনহাতে বিষক্ৰিয়া হৈ আন ১২ টা শগুন ৰাণীৰ শগুন গৱেষণা কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছে ।

বেদখলকাৰীৰৰ উচ্ছেদৰ পিছতে দৰং জিলাৰ গৰুখূটিত (Eviction in Garukhuti) অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছিল এক অভিলাসী কৃষি প্ৰকল্প । অসমবাসীৰ বাবে ই আছিল আশাৰ খবৰ । কিন্তু ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে আগবাঢ়িছেনে এই‌ প্ৰকল্প ? জানো আহক সম্প্ৰতি গৰুখুটিকলৈ সৃষ্টি হোৱা এক বৃহৎ বিতৰ্কৰ বিষয়ে ৷

নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ত কলংকৰ দাগ ! যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ সুৰজিৎ ভাগৱতী (College principal arrested for sexual harassment allegation) । মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকাই যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ।

ৰঙালী বিহুৰ বতৰত দৰ্শকক হহুৱাবলৈ সাজু হৈছে জনপ্ৰিয় মিমিক্ৰী শিল্পী হিমাংশু বৰ্মন । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিমাংশু বৰ্মনে । জনপ্ৰিয় মিমিক্ৰী শিল্পী হিমাংশু বৰ্মনৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ (interview with mimicri artist Himangsu)। হিমন্তৰ মিমিক্ৰী কৰি ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কি ক'লে হিমাংশু বৰ্মনে ?

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন (Last rites of Former minister Binod Gowala) ৷ শেষকৃত্য় অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ অগপৰ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন (Binod Gowala death news) ৷

শাৰীৰিক শক্তি অথবা আনন্দৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত খাদ্যই মানুহক দিব পাৰে অপৰিসীম যন্ত্ৰণা তথা কিছু বিপদজনক সময় ৷ আজি আমি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো খাদ্যগ্ৰহণৰ সৈতে এটা ভয়াৱহ খবৰ (Tragic story of food lover) ৷ পঢ়ক আৰু সাৱধান হওক ৷

বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত আয়োজন কৰা হয় সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰাইজমানি কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা(Prize money egg fight competition in Sivasagar) । এই অনুষ্ঠানতে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত মেঘ নিধি দাহাল আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্তৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা।

গৰু বিহুৰ পুৱাই বৰপেটাত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ৷ উৰুৱাই নিলে বহু ঘৰৰ টিনপাত ৷ ভাঙি তচনচ কৰিলে বজাৰৰ বহু দোকান-পোহাৰৰ ৷

ৰাজধানী দিল্লীৰ অক্ষৰধাম মেট্ৰ' ষ্টেচনত সৃষ্টি হ’ল অথন্তৰ ৷ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰাই জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা এগাৰকী যুৱতীৰ (Girl jumped from akshardham metro station ) ৷ অৱশ্যে, যুৱতী গৰাকীৰ এই চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল উপস্থিত একাংশ লোক ৷ চাওঁ আহক এই ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী ভিডিঅ’ (viral video of suicide attempt) ৷

বৃহস্পতিবাৰে মুকলি হ’ল 'ভুল ভুলাইয়া ২'ৰ টিজাৰ (Bhool Bhulaiyaa 2)। ৫৩ ছেকেণ্ডৰ টিজাৰটোত কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু ৰাজপাল যাদৱৰ চৰিত্ৰ দুটা দেখোৱা হৈছে ৷ টিজাৰটোত মঞ্জুলিকাৰো আভাসৰ দিয়া হৈছে ৷