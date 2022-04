ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যখনৰ 58 টা গ্ৰাম্য উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বজাৰ এলেকাত সৌৰ শক্তি চালিত বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত(Tripura Govt to install more than 15k solar lights) লৈছে চৰকাৰে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পণ লৈছে কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে । যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দৌললৈ উৎসৰ্গা কৰা শিৱ লিংগ, ত্ৰিশূল, ফনা, বৃষভ ইত্যাদি উভালি বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে দৌলৰ গৰ্ভগৃহৰ পৰা ।

দুৱাৰ দলিত হেঁপাৰ ৰঙালী (Rangali bihu in Assam) ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে চহা কৃষকৰ ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে আপোন গৰু হালৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৰাপাট আৰু তৰাৰ পঘা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ একাংশ কৃষক (Farmers are busy making pagaha for rangali bihu) ৷ চাওক আমাৰ এই সন্দৰ্ভত এটি প্ৰতিবেদন...

শেহতীয়াকৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই আলফা (স্বাঃ) লৈ ধাৱমান হৈছে অসমীয়া যুৱক (Assamese youth joining ULFA I) । এইবাৰ বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আলফাত যোগদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা এজন যুৱক ৷ আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম মিংকুল আলী ৷

হোজাইত আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমত দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী ভাষাটোক বাধ্যতামূলক (Hindi being compulsory subject) কৰা সন্দৰ্ভটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ।

বন্ধন বেংকৰ পৰা তিনি লক্ষাধিক টকা চুৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল চোৰ (One arrested after looting bank in Golaghat) ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত চোৰে ক’লে 'No Comment' ৷

এখন দ্ৰুত উন্নয়নমুখী, পৰিৱৰ্তনশীল আৰু মেগা গুৱাহাটী গঢ় দিয়াৰ স্বাৰ্থত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাবলৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ (Sarbananda Sonowal campaigns in GMC election)। ১০ টা ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।

দেওবাৰে মহানগৰীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰজত কমল বঁটা বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ 'আনু ৰোৱাড'ৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী (Rajat Kamal Award winning film 'Anu Ruwad') ৷ ধৰ্মীয় গোৰামী, অন্ধবিশ্বাস তথা ডাইনী হত্যাৰ দৰে প্ৰাসংগিক, অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত আধাৰিত ৬৭তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত মিচিং ভাষাৰ ছবিখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় ৷

সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে চিপিএমৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ইয়াৰোপৰি দলটোৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলৰ শীৰ্ষ কমিটীত (পলিটব্যুৰো) এগৰাকী দলিত নেতাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে (Dalit in CPM politburo) ৷

চৰ্চাত বলীউদৰ আহিব লগীয়া ছবি 'বাৱাল' । ইতিমধে আৰম্ভ হৈছে 'বাৱাল'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা বৰুণ ধাৱান আৰু জাহ্নৱী কাপুৰে বাহৰ পাতিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত(Varun Janhvi shoot Bawaal in Lucknow) । নিতেশ তিৱাৰী পৰিচালিত ছবিখনক প্ৰযোজনা কৰিছে চাজিদ নাদিয়াদৱালাই ।