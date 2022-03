পল্টন বজাৰত গুণ্ডাগিৰি কৰা আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল ফকৰুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন ৷ তাৎক্ষনিকভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে জাৰি কৰিলে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশনা (Constable suspended after beating man in public place)৷

ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ দুখন আসনৰ বাবে ৩১ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন(Rajya Sabha Election 2022) । ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ’ব পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (BJP names Pabitra Margherita for one Rajya Sabha seat) । এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰা নাই নিজা অথবা মিত্ৰদল ইউ পি পি এলৰ কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম ।

চৌদিশে দৌল উৎসৱৰ আনন্দ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কমলপুৰৰ বৰডেকপাৰত অঘটন(Mishap During Holi In Kamalpur) । নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱতিলে দুজন যুৱকে(Youths died while bathing after playing holi in Puthimari river) ৷ শুকুৰবাৰে ফাকু খেলি পুঠিমাৰী নৈত গাঁ ধুবলৈ গৈছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ এটা দল ৷

আমিনগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । শুকুৰবাৰে নিৰ্মীয়মান আমিনগাঁও ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(CM at Amingaon indoor stadium) । উল্লেখ্য যে, অত্যাধুনিক ৰূপত গঢ় দিয়া হ'ব এই ষ্টেডিয়ামখন । ষ্টেডিয়ামখনৰ লগত সংলগ্ন কৰি আন এখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কথাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে জ্বলালে কেইবা লাখ টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি (Police burned large quantity of illegal Burmese supari) ৷ কিছুদিন পূৰ্বে দৰপুৰ আৰক্ষীয়ে মহাকাল গুদামৰ পৰা জব্দ কৰিছিল এই বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি ৷

বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহ সমষ্টিত উপস্থিত হ’ল বিধায়ক ভুৱন গাম ৷ সমষ্টিত উপস্থিত হৈয়েই চলি থকা উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’লে বিধায়কগৰাকীয়ে(Bhuban Gam in Majuli) ৷

নলবাৰীৰ মুকালমুৱা কুটনিকুচিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতত মহিলা, বৃদ্ধাকে ধৰি কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়(land centric violence in Nalbari) । চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণ, টাঙোনৰ প্ৰহাৰত আহত হোৱা দুই পক্ষৰ প্ৰায় আঠগৰাকীকৈ লোকক ততাতৈয়াকৈ মুকালমুৱা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল (Jishnu Dev Verma submits state financial budget)। বিত্ত মন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই দাখিল কৰিলে ২৬৮৯২.৬৭ কোটি টকাৰ কৰ মুক্ত ৰাজ্যিক বিত্তীয় বাজেট । ১০০০ কোটি টকাৰ 'সুৱৰ্ণ জয়ন্তী ত্ৰিপুৰা নিৰ্মাণ যোজনা' নামৰ এক নতুন আঁচনি ঘোষণা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ ।

বিকি কৌশলৰ সৈতে প্ৰথম হোলী উদযাপন কেটৰিণা কাইফৰ ৷ নতুন পৰিয়ালৰে সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীসকলক জনালে হোলীৰ শুভেচ্ছা ( Katrinas first holi with in laws)।

'দ্য কাশ্মীৰ ফাইল্ছ' বোলছবিখনৰ পৰিচালক বিবেক অগ্নিহোত্ৰীক ৱাই শ্ৰেণীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে । পৰিচালকজনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁৰ সৈতে চাৰিৰ পৰা পাঁচজন সশস্ত্ৰ কমাণ্ডো মোতায়েন কৰা হৈছে (Director of The Kashmir Files)। সকলো সময়তে বিবেকৰ লগতে থকাকৈ এই ৱাই শ্ৰেণীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছে তেওঁক ।