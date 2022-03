আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা(Municipal Election Results) ৷ ভোট গণনাৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে প্ৰস্তুতি ৷ সকলোৰে দৃষ্টি এতিয়া, কাৰ দখললৈ যাব পৌৰসভা(Municipal Election Results)...

10 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ’ব মণিপুৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন (Manipur Election 2022) ৰ ফলাফল ৷ তাৰ পূৰ্বে যাতে মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীসকলে আন দলসমূহ বিশেষকৈ বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সুকীয়া ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে (Congress planning to keep candidates together to avoid poaching attempt) ৷

আকৌ এবাৰ বন্দী হ’বলগীয়া হ’ল ইৰান ৷ ভয় ভাবুকিৰে সম্পত্তি দখলৰ চেষ্টা (Illegal acquisition of property creating fear) চলাই এতিয়া পুনৰ বিপদত পৰিছে ইৰান ৷

মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ অৰ্থে ৰাজ্যখনত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Home Minister Amit Shah visits Tripura) ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূৱৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (NEs first National Forensic Science University) ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷

ৰাজ্য তথা উত্তৰ-পূৱত মাওবাদ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন সংবিধান ৰচনা কৰিছিল দুধৰ্ষ মাওবাদী কেদাৰ অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যই ৷ ২০১৯ চনৰ পৰা বৰাক উপত্যকাত বাহৰ পাতি অসমত মাওবাদীক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল (Maoists activity in Assam) । সবিশেষ জানো আহক ৷

ত্ৰিপুৰাত এদিনীয়া ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীৰে উপস্থিত হ’ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ আগৰতলাৰ বিবেকানন্দ ময়দানত এক গণ সমাৱেশ সম্বোধন কৰি তেওঁ ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যখনৰ ৩৩ শতাংশ চৰকাৰী চাকৰি মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ কথা (government jobs in Tripura to be reserved for women) ৷

সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি পালন আন্তঃৰ্জাতিক নাৰী দিৱস(International Women's Day) ৷ নাৰী দিৱস উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন ৷ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতে নাৰী যে অপ্ৰতিৰোধ্য, আজিৰ নাৰীয়ে যে যিকোনো কাম হেলাৰঙে সমাধা কৰিব পাৰে তাৰেই নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হয় মহিলা সকলৰ আগত ৷

চাইবাৰ অপৰাধীৰ বলি হ’ল বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম (Hacker looted money from Assam MLA's bank account) । বিধায়কজনৰ একাউন্টৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে লুটি নিলে ৯০ হাজাৰ টকা।

''শ্বেৰমান আলীক কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়াটো ভুল আছিল'' মঙলবাৰে এইদৰেমন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই (Debabrata Saikia criticize Sherman Ali) । বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে কংগ্ৰেছ দল সম্পৰ্কত কৰা কেতবোৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ৷

নাৰী দিৱসৰ বিশেষক্ষণত অজয় দেৱগণৰ এটা বিশেষ পোষ্ট ( Ajay Devgn womens day message)৷ অভিনেতা জনৰ জীৱনটোক বিশেষ কৰি তোলা নাৰী সকলক যাচিলে নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা (Ajay devgn wishes womens day) ৷