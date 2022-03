মিজোৰামত ২৪ টা আয়ুষ স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন (Sonowal inauguration of 24 AYUSH Health and Wellness Centres in Mizoram) । মিজোৰাম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰচলিত ঔষধ প্ৰণালীকে ধৰি ভাৰতৰ সমৃদ্ধময় পৰম্পৰাগত ঔষধি পদ্ধতিৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ ।

দুগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰীয়ে আয়োজন কৰিলে সংবাদমেল (Tinisukia SP on ULFA I member surrendering )। ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ (ULFA I camp in Myanmar) পৰা নামি অহা আলফা তথা NSCN(KYA)ৰ সদস্যৰ এটা সাতজনীয়া দলৰ সন্ধানত অব্যাহত থকা অভিযান সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে ৷

ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত অব্যাহত থকাৰ ভয়াবহ যুদ্ধ পৰিৱেশৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ একেখন জিলাৰ ছয়জনকৈ শিক্ষাৰ্থী (Assamese students stranded in Ukraine) । ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰি তৰুণৰাম ফুকনৰ নিৱাসী প্ৰেমানন্দ শৰ্মা ঠাকুৰ আৰু অঞ্জনা শৰ্মা ঠাকুৰৰ একমাত্ৰ কন্যা ৰীয়া শৰ্মা বৰ্তমান আৱদ্ধ হৈ আছে ৰোমানিয়া ইন্টাৰনেচনেল এয়াৰপৰ্টত ।

যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যায় 22 তম দীক্ষান্ত সমাৱৰ্তন (22nd Convocation of Assam Agricultural University) ৷ এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী উপস্থিত থকাৰ লগতে সান্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৷

বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma in Majuli) ৷ মাজুলীত উপস্থিত হৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

স্বামী হত্যাৰ গোচৰত মহিলাক শাস্তি ঘোষণা নগাঁও আদালতৰ (Lifetime imprisonment to woman)। স্বামী হত্যাকাৰী পত্নীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিলে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালতে । অভিযুক্ত পুত্ৰক মুক্তি । নিজ স্বামীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি বস্তাত ভৰাই লুকুৱাই ৰাখিছিল বিছনাৰ তলত (Husband murder in Nagaon)।

শেহতীয়াকৈ মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ (by election in Majuli) বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক লৈ বিৰোধীয়ে অৱতাৰণা কৰিছিল ইটোৰ পিছত সিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ ৷ মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ইয়াৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে (Russia Ukraine War) । সমগ্ৰ বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰত পালেহি অসমৰ আৰু ২২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ ইফালে অসম চৰকাৰে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যুদ্ধজৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত অসমৰ 160 গৰাকী লোক আৱদ্ধ হৈ আছে (Assamese people stranded in ukraine) ।

দক্ষিণ অভিনেতা যশৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি 'কেজিএফ-২'ৰ ট্ৰেইলাৰৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে (KGF trailer release) । চলিত মাহৰ ২৭ তাৰিখে সন্ধিয়া ৬.৪০ বজাত মুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰ ।

২০২১ চনৰ শেষৰ ফালে মুক্তি লাভ কৰা দক্ষিণৰ ছবি এখনে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ছবিখন সমালোচক আৰু অনুৰাগীসকলৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰশংসিত হৈছিল । এতিয়া এই ছবিখনৰ হিন্দী ৰিমেক কৰিবলৈ লোৱা হৈছে (South film hindi remake) য’ত বলীউডৰ এই দুজন চুপাৰষ্টাৰক লৈ আলোচনা-বিলোচনা চলি আছে ।