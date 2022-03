আজি মহা শিৱৰাত্ৰী ৷ দেশ অথবা ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱ দ'লতো মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰী মহোৎসৱ (Maha Shivratri celebrations begin at Sivasagar's Siva Dol) ।

শিৱসাগৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰী মহোৎসৱ (Shivaratri Mahotsav begins in Sivasagar) ৷ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন ৷

সোমবাৰে মণিপুৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনৰ ৩৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হয় ৷ বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাতৰিৰ মাজেৰে ৰাজ্যখনত সমাপ্ত হ’ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচন (First phase of Manipur polls ) ৷

ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ প্ৰথমটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণসূচী সমাপ্ত কৰে লেফ্টেনেন্ট জেনেৰেল ৰানা প্ৰতাপ কলিতাই ৷

মঙলবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা মণিপুৰলৈ উৰা মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব ‌শৰ্মা । পুনৰ ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ এই যাত্ৰা 'নেডা'ৰ আহ্বায়ক গৰাকীৰ (Himanta Biswa Sarma to campaign again for BJP in Manipur ) ৷

সোমবাৰে জল জীৱন মিছন আঁচনি আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷

গোলাঘাট কলেজ তিনিআলিৰ যুৱক ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকাক লৈ যুৱকজনৰ গৃহত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি (Youth from Golaghat trapped in Ukraine )।

‘‘পৌৰ নিৰ্বাচন (Municipal Election 2022) ৰ পাচতে ৰাজ্যৰ চহৰসমূহত হ’ব আমোল পৰিৱৰ্তন ৷ লখিমপুৰৰ পৌৰসভাৰ এলেকাত চাইকেল ট্ৰেক, বটানিকেল গাৰ্ডেন, জ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে উদ্যান আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিজেপি চৰকাৰে’’ - ভোটাৰক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ৷

পৌৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ, বিজেপি প্ৰত্যকটো ৰাজনৈতিক দল ব্যস্ত এতিয়া ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাত। আজি বিহপুৰীয়াত পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ( Bhupen Borah campaigns for congress in Bihpuria) ।

অসমৰ ভুমিপুত্ৰ সোনোৱাল কছাৰীসকলৰ (sonowal kachari tribe in Assam ) অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান 'সোণোৱালৰ ভাষাত কথা-বতৰা' কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ আতিথ্যত সোমবাৰে মৰাণ নতুন নগৰ নবাৰুণ সংঘত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ধাম খৱা সবাহ খনি অনুষ্ঠিত হয় (Dham khowa Sabha celebrated at Moran) ।