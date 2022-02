শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিঙত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(One killed in Road accident at Sivasagar) ৷

জনতা ভৱনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ।

ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Encounter at Moran)৷ এনকাউণ্টাৰত একাধিক অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন দুধৰ্ষ অপৰাধী আহত ৷

মহানগৰীত ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Assam CM reaction on guwahati firing incident)। গুৱাহাটীত বিগত ৯ মাহত যিমানকেইটা ক্ৰাইম হৈছে গোটেই কেইটা ধৰা হৈছে আৰু এইটোও ধৰা হ'ব । বিগত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহলৈ অসমত ৩০ শতাংশ ক্ৰাইম কমিছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ থলুৱা ভাষাসমূহ সংৰক্ষণৰ হকে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদে (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council চমুকৈ TTAADC) আয়োজন ককৰে এক সভাৰ ৷

বোকাখাতত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাত আহত হৈছিল ৭ বছৰীয়া কিশোৰ (7 year old boy injured in firing at Bokakhat) । এজাহাৰ দিয়াৰ ১ সপ্তাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো মুকলি আকাশৰ তলত অপৰাধী ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনলৈ আহিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind to visit Kaziranga)৷

মঙলবাৰে যোৰহাটৰ নিউ বালিবাটত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Jorhat) ৷ ৰশ্মি চাকিল চৌধুৰীৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷

মঙলবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কামাখ্যা গেটত সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ পথ। দুৰ্ঘটনাটোত এজন লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুজন লোক গুৰুতৰ বাবে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (One killed, 2 injured at Guwahati road accident) ৷

কলগাছিয়াৰ পশ্চিম খাৰবাল্লীত গভাইত চোৰ আটক (Theft arrested by Kalgasia Police) । ৰাইজে দৌৰি দৌৰি কৰায়ত্ব কৰিলে চোৰটোক । ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই গতাই দিলে আৰক্ষীক ।