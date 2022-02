কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল (Assam CM pressmeet regarding cabinet decision)। ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যত আলাবৈ যুদ্ধৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া যুদ্ধ স্মাৰক আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নতুনকৈ সজাই তুলিব খোজা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে (President Ram Nath Kovind to visit Assam on three day)।

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনত(Majuli by Election 2022) বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ’ব লৈ তাকে লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰে বাহিৰে চলিছে চৰ্চা ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শেহতীয়া কেতবোৰ ঘটনাক্ৰমলৈ মন কৰিলে দেখা যায় যে দলৰ প্ৰায়বিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সভাপতিৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে ৰাজহুৱা কৰে ৷ গতিকে নিশ্চিতভাবে প্ৰাৰ্থী সেইজনহে হ’ব যিজনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিব ।

কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি আৰু এপিএইচএলচি দলৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে (BJP and APHLC clash in Karbi Anglong)। এইবাৰ এপিএইচএলচি দলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ'ল মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং । দলটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ।

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যত বলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ (Majuli by election 2022) ৷ তাৰ মাজতে AJP ৰ কাৰ্যালয়ত দেখা গ’ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুক (Rajib Lochan Pegu visited AJP office in Majuli) ৷

মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰা আন আন দলক নাম উল্লেখ নকৰাকৈ ৰাজনৈতিক খেলত নতুন বুলি কোৱাৰ উপৰিও ছিজনেল ফ্লাৱাৰ বুলি কয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Piyush Hazarika in Majuli to campaign for Majuli bypoll ) ৷

বৰপেটাৰোড পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত (Two BJP candidates elected uncontested in Barpetarod ) ৷ মনোনয়ন দাখিল কৰিও পৰৱৰ্তী সময়ত অজ্ঞাত কাৰণত দুগৰাকীকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে (Independent candidate withdraws nomination in Barpetarod ) ৷

পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসক-বিৰোধী সকলো দলৰ প্ৰাৰ্থী (Municipal Election 2022) ৷ ইয়াৰ মাজতে, নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে চলাইছে এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (Election Campaign by BJP candidate at Bihpuria) ৷

উত্তৰ প্ৰদেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ (UP election 2022)। কানপুৰৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰৰ EVMত বিসংগতি থকাৰ অভিযোগ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ । নিৰ্বাচন আয়োগক সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ দাবী ।

সদৌ অসম ফুটবল খেলুৱৈ সন্থাৰ আহ্বানত গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদী সমদল খেলুৱৈৰ । গুৱাহাটী ক্লাৱৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ ৰাজপথত ফুটবল খেলি প্ৰতিবাদ (Protest by football players for playground in Guwahati) । ফুটবলৰ বাবে নেহৰু ষ্টেডিয়াম সংৰক্ষিত কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৷

ইউনাইটেড কিংদমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে দাবী কৰিছে যে, ইউৰোপত সৰ্ববৃহৎ যুদ্ধখনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাছিয়াই (Russia plans biggest war in Europe since 1945) ৷ ইয়াৰ ফলাফল হিচাপে ইউনাইটেড কিংদম আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যই ৰাছিয়াৰ কোম্পানীবোৰক পাউণ্ড আৰু ডলাৰত ব্যৱসায় কৰা বন্ধ কৰিব পাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে ৷