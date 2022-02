এলভিছ হৈছে ১৯৯২ চনত চীনত অনুষ্ঠিত এছিয়া-পেচিফিক সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ সাঁতোৰবিদ(Elvis Ali Hazarika becomes first Assames) । তেওঁ ১৯৯৪ চনৰ এছিয়ান চুইমিং প্ৰতিযোগিতাত দুটা স্বৰ্ণসহ ছয়টা পদক জয় কৰি অভিলেখো গঢ়িছিল ।

দুৰ্নীতিগ্রস্ত GST পৰিদৰ্শকৰ বিশাল অট্টালিকাত আৰক্ষীৰ অভিযান (Police raid building of corrupt GST inspector)। নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বাসগৃহত । বাসগৃহৰ পৰা জব্দ বহু আপত্তিজনক নথি, ছীল মোহৰ ।

অৱশেষত নিশ্চিত হ’ল ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা দুই যুৱতী গৈছে আলফালৈ (Two girls from Guwahati joined ULFA-I) ৷ গুৱাহাটীৰ দুই যুৱতী আলফা(স্বা)লৈ যোৱাটো নিশ্চিত কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ৷

জল পৰিবহন বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনিৰ ফলস্বৰূপে এতিয়াৰে পৰা নিশাও ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰিব পৰা যাব গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ (Night ferry service in Guwahati begins)। ইয়াৰ বাবে এটা ম’বাইল এপো প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে । যিয়ে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ফেৰী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত দিশ নিৰ্ণয় কৰিব ।

প্ৰকৃততে অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি ? দল দুটা পৰস্পৰ বিৰোধী নেকি ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চাত ৷ কিয়নো পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিত প্ৰায় এক ডজন পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিত অগপ আৰু বিজেপি উভয়েই নামিছে সমুখ সমৰত (AGP BJP as an enemy in municipal election) ।

তেজপুৰত এইবাৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাম প্ৰসাদ শৰ্মাই কবিতাৰে আক্ৰমণ কৰিলে বিজেপিক (R P Sharma as poet) ৷ হিন্দী কবিতাৰে বিজেপি দলক আক্ৰমণ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ ৷

শনিবাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী হিংসাত দোষী সাব্যস্ত হোৱা দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবীত কটনিয়ানে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Cottonian cordons off Cotton University registrar office) ।

উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্য্যায়ে ৰাজ্যখনৰ মাজ ভাগৰ সমষ্টিসমূহ সামৰি লোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত এক অপ্ৰত্যাশিত উন্মাদনাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে । এই তৃতীয় পৰ্য্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় ২.১৫ কোটি ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৬২৭ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত (Uttar Pradesh Polls) ।

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ১১৭ জনীয়া পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সমাপ্ত হয় । ৰাজ্যখনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । সমীক্ষা অনুসৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমী পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ ডাঙৰ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।

শুকুৰবাৰে হিমাচলত প্ৰেয়সী শীতল ঠাকুৰৰে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ’ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিক্ৰান্ত মেছি (Vikrant Massey Sheetal Thakur Wedding) ৷