অসমীয়া ছবিজগতক মহানায়ক বিজু ফুকনৰ আজি ওপজা দিন(Legendary Assamese actor Biju Phukan birthday) ৷ ১৯৪৭ চনত আজিৰ দিনটোতে ডিব্ৰুগড়ত জন্ম লাভ কৰা বিজু ফুকনে আজলী নবৌ, বোৱাৰী আদি সৰ্বকালৰ সফলতম অসমীয়া ছবিত কৰা অভিনয়ৰ দ্বাৰা নিজকে অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ এজন অন্যতম তাৰকা অভিনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদ'লত মহাশিৱৰাত্ৰীৰ ব্যাপক আয়োজন (Maha Shivaratri Preparation at Sivsagar Shiva Dol) ৷ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৩ মাৰ্চলৈকে চাৰিদিনীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ শিৱদ’লত অনুষ্ঠিত হ'ব শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱ (Shivaratri Mahotsav at Shiva Dol) ৷

তেলেংগনাত এক ৰাজহুৱা সভাত অংশলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীক্ষ্ন সমালোচন কৰা দেখা গৈছিল তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওক ৷ ৰাহুল গান্ধী সম্পৰ্কত কৰা মন্তব্যৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীকো লক্ষ্য কৰি লৈছিল তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (KCR lashed out on Assam Chief Minister) ৷

আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা যুৱতী দুগৰাকীৰ ঘৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘূলী আৰু উজান বজাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যুৱতী দুগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল (Two girl from guwahati suspected to join ulfa i)। দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱতী দুগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত(FIR against CM Himanta Biswa Sarma) তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে কমলপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই । দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সেনাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে সেনাক সন্দেহ কৰাৰ বাবে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ।

পুনৰ হ্ৰাস পাইছে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ দাম (Auction value of Nagaon and Cachar paper mills keeps falling) ৷ মঙলবাৰে কাগজ কল দুটাৰ ভূমি সম্পত্তিৰ মূল্য 429.59 কোটি টকালৈ হ্ৰাস কৰি নিবিদা আহ্বান কৰিছে লিকুইডেটৰ বাৰ্মাই । সেয়েহে বৰ্ত্তমান মূল্য হ্ৰাস কৰাত কাগজ কল ক্ৰয়ৰ সুযোগ আহি পৰিছে অসম চৰকাৰৰ হাতলৈ ।

চাওল্যুং চ্যুকাফাৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল টিপামত (Capital of Ahom kingdom) ৷ এই ভাষ্য ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ৷

চৰম অনিশ্চয়তাৰে চলি আছে গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কাম ৷ এইবাৰ গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কামত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ এক অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে (Corruption in Guwahati water supply project work) । শেহতীয়াভাৱে প্ৰকল্পটোৰ ৫১.৫৫ কোটি টকাৰ পানীৰ পাইপ ধ্বংস হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

লামডিং বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদিত লোকসকলৰ বাবে প্ৰাপ্য দাবীৰে উপায়ুক্ত কাৰ্য্যলয়ৰ সম্মূখত আমছুৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (AAMSU protest with the Evicted people of Lumding forest) ৷

মঞ্চতে বাগৰি পৰিল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Rajnath Singh fallen on stage)৷ মঙলবাৰে পঞ্জাৱত সংঘটিত হ’ল এই ঘটনা ৷ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক মালা পিন্ধোৱাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হয় ৷