বিপিএফৰ পৰা সদ্য নিলম্বিত নেতা পহ্লাদ ব্ৰহ্মই দেশৰ সন্মানীয় ব্যক্তি সকলৰ বিষয়ে 'হিজৰা' বুলি কৰা মন্তব্যকলৈ ক্ষুব্ধ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি (BPF leader Prahlad Brahma's controversial statement) ৷ জিলাই জিলাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিজেপিয়ে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰাজ্যত হ্ৰাস পালে ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ ৷ সেয়েহে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নাথাকিব কোনোধৰণৰ ক’ভিড বিধি অথবা নিষেধাজ্ঞা ৷ স্বাস্থ্য বিভাগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা (Assam govt to withdraw all COVID 19 restrictions from February 15) ।

ৰাহুল গান্ধীৰ এটা টুইটক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা ৷ ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ যুৱ আৰু মহিলা মৰ্চাই থানাই থানাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড॰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তথা হাস্পতালৰ নিৰ্মাণৰ কাম-কাজ ভূমি পূজনেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে ৷

বিচৰা মতে আসন নিদিলে বিজেপিয়ে অগপক ৷ ফলত মিত্ৰদলৰ প্ৰতি ক্ষুন্ন হৈ অগপই অকলেই পৌৰসভা নিৰ্বাচন(Municipal Election 2022)ত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ৷ বিজেপিয়েও নিজাকৈ ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ৷

টিকট লাভ কৰিও পৌৰসভা নিৰ্বাচন(Municipal Election 2022)ত প্ৰতিদ্বন্দিতা নকৰে বৰপেটা পৌৰসভাৰ এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে ৷ নেতৃত্বৰ ওপৰত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ বাবেই নেত্ৰীগৰাকীয়ে ল’লে এই সিদ্ধান্ত ৷

উত্তৰাখণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ নিৰাপত্তা বিষয়াৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হ’ল উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰেমচান্দ আগৰৱাল (Uttarkhand Speaker gets into argument with security official ) ৷

ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োয়ে দাবী কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ এখন আসন (Pramod Bodo demands Rajya Sabha seat for UPPL) । মিত্ৰজোঁ‌টৰ ধৰ্ম অনুসৰিয়েই ইউনিপিএলে ৰাজ্য সভাৰ এখন আসন পাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰমোদ বড়োয়ে ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ দিয়ুংমুখত অনুষ্ঠিত ৰাজা গোবিন্দ চন্দ্ৰ আচাৰ্য গুৰুকুলাম ভৱন নিৰ্মাণৰ ভূমিপূজন(Bhoomi pujan of Raja Govind Chandra Gurukulam Bhavan ) ৷

শিলচৰ আৰু ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা(Dibrugarh Municipality Board)ক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত অনুমোদিত হৈছিল যদিও ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে যাৱতীয় নথিপত্ৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি দিয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।