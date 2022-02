পাঁচজনীয়া উগ্ৰপন্থীৰ দলে অপহৰণ কৰি ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ এটা বস্তি অঞ্চলত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল টিংখাঙৰ হীৰেন কোঁচক (Kidnapped Assam man Hiren Koch) ৷ অৱশেষত আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিলে হীৰেন কোঁচক ৷

এতিয়াৰে পৰা ডিজিটেল হল অসম সাহিত্য সভা (Assam Sahitya Sabha to operate digitally from now) । ডিজিটেল গ্ৰন্থকোষ, ইউটিউব চেনেল, পডকাষ্টৰ সৈতে ন-ৰূপত অসম সাহিত্য সভা ৷

দেওবাৰে বিহু সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে (Ranoj Pegu on Bihu Removal) । কি ক’লে জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ...

ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত উত্তৰাখণ্ডত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত সমালোচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

মিছন বসুন্ধৰাৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত (ৰাজহ), ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পর্যালোচনা সভা (Review meeting on Mission Basundhara)। মিছন বসুন্ধৰা যাতে ৰাজহ ব্যৱস্থাপনাৰ এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিচাপে পৰিগণিত হয়, তাৰবাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবে সকলো বিষয়-কৰ্মচাৰীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

ৰাজ্যত মাটিৰ চৰকাৰী মূল্যবৃদ্ধি প্ৰায় অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিছে (land price hike in Assam)। অনতিবিলম্বে চৰকাৰে বিচৰা ধৰণেই ৰাজ্যত বৃদ্ধি হ’ব মাটিৰ চৰকাৰী মূল্য।

দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থ নিজা বাসভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি (Press conference organise by Queen Oja) সাংসদ কুইন ওজাই কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে (Queen Oja reactions on union budget) ।

কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত এতিয়া ৰেল বিভাগে চলাব উচ্ছেদ অভিযান (Railway department to start eviction drive in Badarpur) ৷ ইতিমধ্যে প্ৰায় ৮০০ পৰিয়াল তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰেল বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী ।

কালাপাহাৰৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত মুল অভিযুক্ত হাছমদ আলীক আজি আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (main accused of Kalapahar murder case arrested )। আৰক্ষীয়ে হাছমদ আলীৰ পৰা নগদ ১ লাখ ৩৬ হাজাৰ টকাও কৰিছে জব্দ । সবিশেষ জানো আহক ৷

নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত অসম কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ " আলফুল" প্ৰদৰ্শন ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সুনাম অৰ্জন কৰা প্ৰসিদ্ধ ডিজাইনৰ সংযুক্তা দত্তই শনিবাৰে খোজ দিলে নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকৰ ৰেম্পত (Sanjukta dutta at New York fashion week) । সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনেৰে নিউয়ৰ্কত সৌৰভ বিলালে অসমৰ পাট-মুগাই (Assamese Muga & Pat Silk) ৷