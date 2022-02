গুৱাহাটীস্থিত কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত শনিবাৰে পঞ্চকৰ্মা ব্ল’ক আৰু চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত পঞ্চকৰ্মা উৎকর্ষ কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সাণোৱালে (Foundation stone Lay down at Panchakarma Centre of Excellence) ।

বহু অপৰাধীক নাকী লগাই নগাঁৱৰ পৰা বদলি হ’ল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ৷ বহুতে আশংকা কৰিছিল নগাঁও পুনৰ হৈ পৰিব অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি ৷

প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত সংযোজিত হ’ব চাৰিটা জনজাতীয় ভাষা (Assam Govt to introduce 4 tribal languages from LP School level) ৷

আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ সাজু বিজেপি ৷

সম্প্ৰতি গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত পোছাক পৰিধানক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক এতিয়া তুংগত উঠিছে (Hijab Controversy) ৷ সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ নিজৰ মত ৷

বিজেপিৰ সভালৈ যোৱা নাছিল বিধায়ক শ্বেৰমান আলী ৷ প্ৰস্ৰাৱাগাৰলৈহে গৈছিল ৷ পুৱা প্ৰায় চাৰি লিটাৰ পানী খোৱাৰ বাবেই সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলগীয়া হয় শ্বেৰমান আলিয়ে ৷

সাজু হৈ উঠিছে দৰং জিলা প্ৰশাসন (District administration preparation for Municipal election) ৷

বি এছ এফ গুৱাহাটী ফ্ৰন্টিয়াৰে পশ্চিম বংগৰ ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সীমান্তত কিছুদিন পূৰ্বে বহু সংখ্যক চোৰাং গৰুৰ সহ গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰী এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে শনিবাৰে পুনৰ বি এছ এফে পশ্চিম বংগৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ কোচবিহাৰৰ বালাভুট নামৰ সীমান্তত থকা গাঁৱত চোৰাং গৰুৰ সহ গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰী এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (BSF has arrested a cattle smuggler) ৷

ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনক(Tripura assembly election 2023) লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল টিডিএফৰ(TDF) সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ।

তামুলপুৰৰ চেৰফাং গোৰেশ্বৰ জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ পৰা সন্ধানহীন "মেজাৰমেন্ট বুক" (Measurement book of Irrigation Department went missing) ৷