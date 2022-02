বৰপেটাৰোডৰ সমীপৰ উত্তৰ চাফাকামাৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে একেটা পৰিয়ালৰ তিনি গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (Three people from same family dieds within a week) হোৱাৰ লগতে 4 জন লোক গুৰুতৰ ভাৱে অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হৈছে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ চাফাকামাৰৰ আব্দুৰ ৰহমানৰ ঘৰত ৷

ৰাজ্যৰ চহৰকেইখনক এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ (Government decides to develop all cities in Assam) ৷ আগন্তুক কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ থকা সকলো জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়সমূহ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হ'ব ৷

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ উত্তৰাখণ্ডৰ সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যকলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (APCC president reaction on CM comment) ।

পৌৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সাজু হৈছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন (Sonitpur administration gear up before Municipal election) ৷ লগতে উথপ-থপ লাগিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজতো ৷

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ উৰা মাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Bishwa Sarma flies to Uttarakhand )। ৰাজ্যখনত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লব শৰ্মাই (Himanta to take part in Uttarakhand election campaign)।

তিনিচুকীয়াৰ স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্টত পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকাৰ সময়তে লখিমপুৰৰ যুৱক পংকজ গগৈয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল’বলগীয়া হোৱা ঘটনাৰ আজিও নহ’ল সুবিচাৰ (Paragliding accident of skyland resort) ৷

ইতিমধ্যে ৰাজ্যত চলিছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনক (Assam Municipal Election 2022 ) লৈ এক উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ আগন্তুক 6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ 80 খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Assam Municipal Elections to be held on March 6) ।

গুৱাহাটী উন্নয়নৰ নামত ৰাজপথত থকা বহু পুৰণি গছ কটা হৈছে (Many old trees along the road have been cut down) ৷ ফলত মহানগৰীত হ্ৰাস পাইছে পুৰণি গছৰ সংখ্যা ৷ পুৰণি গছসমূহ কাটি ধ্বংস কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা মহানগৰীৰ সচেতন জনতাৰ ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (DU PGSU election)ত আছুৰ আধিপত্য । সভাপতি-সম্পাদক সহ ১৪ টা পদত আছুৰ দখল ।

কাৰ্বি আংলঙৰ উচ্চেদক লৈ দল-সংগঠনৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত বিজেপি এছটি মৰ্চাৰ সংবাদমেল (BJP ST morcha press meet on eviction in diphu) ৷