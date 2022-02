বৃহস্পতিবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet)। বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

অসমত ধাৰাবাহিকভাবে চলি থকা এনকাউন্টাৰসমূহ প্ৰকৃতাৰ্থত ভুৱা নেকি ? ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে কিমানটা এনকাউন্টাৰ সংঘটিত হৈছে ? এই সন্দৰ্ভত ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে (The Gauhati High Court) গ্ৰহণ কৰিছে এক শুনানিৰ ৷

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে অধিসূচনা জাৰি কৰিলে (ECI issued notification for Majuli LAC by-election) ৷ উল্লেখ্য যে, 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ‘ব মাজুলী উপনিৰ্বাচন ৷

নগাঁৱৰ পৰা বদলি হ'ল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ (Anand Mishra transferred from Nagaon)৷ আদৰণি, সম্বৰ্ধনাৰ মাজেৰে যোগদান কৰি ধৰ্ণা, প্ৰতিবাদৰ পিছত চৰকাৰী নিৰ্দেশত নগাঁও এৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই । ধুবুৰীৰ পৰা বদলি হোৱাৰ সময়তে বদলি স্থগিত কৰাৰ দাবীত হোৱাৰ দৰে নগাঁৱত কিন্তু দেখা নগ'ল কোনো প্ৰতিবাদ ।

দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আৰম্ভ হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৱৰৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পৰ কাম (GMC's project of converting Waste Materials to Electricity) ৷ পাঁচবছৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ বৰছলা বিলৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰকল্পটো ৷

শীঘ্ৰে সলনি হ’ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঠিকনা (Chandra Mohan Patowary's address may be changed) ৷ ৰাজ্যসভাত খালি হ’বলগীয়া দুখন আসনৰ ভিতৰত হয়তো এখন আসনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হ’ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীগৰাকী । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক ভিতৰুৱা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷

ধৰ্মগুৰু দালাই লামা আৰু নৰেন চন্দ্ৰ দাসৰ নামত শোণিতপুৰৰ জিলাৰ বালিপাৰাত নিৰ্মান হ’ব স্তূপ (Monastery in memories of Dalai Lama and soldier Naren Chandra Das) ৷ য’ত সংৰক্ষণ কৰা হ’ব ধৰ্মগুৰু দালাই লামা আৰু অসম ৰাইফলছৰ প্ৰাক্তন জোৱান নৰেন চন্দ্ৰ দাসে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিপদ সামগ্ৰী ৷

আনন্দ মিশ্ৰৰ বদলি সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM reaction on Anand Mishra transfer)। সংবাদমেল পাতি তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনটোক হেয় কৰিব খুজিলে ভাল নালাগে । আৰক্ষী নিৰীহ লোকৰ লগত থাকিব লাগে, অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব লাগে ।

নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ বদলিৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰৱঞ্চক মৃদুপৱন নেওগৰ প্ৰসংগ (Fraudster Mridupaban Neog Case)৷ হাত দীঘল ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত গুৱাহাটীৰ প্ৰৱঞ্চক মৃদুপৱন নেওগক বিচাৰি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ।

দৰা পলাল ৷ ‘কবুল’ কোৱাৰ পূৰ্বে বিবাহ মণ্ডপৰ অন্তৰ্ধান হ’ল দৰা ৷ বিবাহস্থলীত দৰাক বিচাৰি হাহাকাৰ ৷ ক’ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...