Fake encounter in Assam: এনকাউণ্টাৰৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ গৈ অসম আৰক্ষীয়ে ল’লে অন্য ৰূপ

স্মাৰ্ট অসম পুলিচ এতিয়া আতংকৰ আন এক নাম ৷ এনকাউন্টাৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা অসম আৰক্ষীৰ কীৰ্তিকমলৰ ওপৰত কৰা গুলীচালনা(Encounter in Nagaon)ৰ তদন্তৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতেই হৈছে পট পৰিৱৰ্তন ।

Assam Police Reshuffle: অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদ-বদল

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ-বদল (Reshuffle in Assam Police) ৷ সাতগৰাকী আই পি এছ বিষয়াক কৰা হৈছে সালসলনি ৷

আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক বদলি

নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক বদলি । তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনক ।

শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আৰু নাই

শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আৰু নাই ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া 6 বাজি 30 মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে(Apurba Bezbaruah passes away) ৷

Nagaon fake encounter case: কীৰ্তিকমল বৰাই লাভ কৰিলে জামিন

কীৰ্তিকমল বৰাই লাভ কৰিলে অন্তৰ্ৱতীকালীন জামিন ৷ অহা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ম্যাদ থাকিব এই জামিনৰ ।

Assam Municipal Election 2022: ৬ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ৮০ খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন

অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী । ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষণ আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ২০ ফেব্ৰুৱাৰী ।

10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব বিজেপিয়ে

বুধবাৰে হোজাইৰ জে কে কেডিয়া ভৱনত আয়োজন কৰা হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এখন বিশেষ সাংগঠনিক সভা ৷ এই সভাত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা (BJP state president Bhabesh Kalita in Hojai) ।

Air Marshal DK Patnaik visits Chabua: উত্তৰ-পূৱৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটি পৰিদৰ্শন বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ মুৰব্বীৰ

চাবুৱা এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেছন পৰিদৰ্শন কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ ডি কে পাটনায়কে (DK Patnaik visit Chabua Air Force Station)৷ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ মুখ্য বায়ুসেনাৰ বিষয়া হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটি পৰিদৰ্শন কৰে ডি কে পাটনায়কে ।

Serious allegations against CM: দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কোন চুপাৰী মাফিয়াৰ নৈশভোজন !

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ নায়কৰ কি সম্পৰ্ক ? দিল্লীত নৈশ ভোজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ নায়ক আবু মজুমদাৰ (Supari Mafia Abu Mazumdar has a dinner with Chief Minister of Assam in Delhi)৷

Real Life Hero Sonu Sood: সনু সুদৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সনু সুদে অভিনয়ৰ লগতে দুখীয়া-নিচলাক সহায় কৰি ইতিমধ্যেই সকলোৰে হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ( sonu sood kind gestures) ৷ সেই সনু সুদৰ এটা ভিডিঅ’ই আপোনাকো কৰি তুলিব আৱেগিক (Real Life Hero Sonu Sood) ৷