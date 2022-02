নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে (Kirtikamal Bora encounter case) । নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ ।

চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত এটা চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক তথা চিৰাং জিলা প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত দেৱনাথক আৰক্ষীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমতে সাংবাদিকসকলে মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(Journalists protest across the state over) ৷

অতিৰিক্ত মুখ্য সচিৱ পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত গঠিত এজনীয়া তদন্ত সমিতিয়ে দাখিল কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে (Additional Chief Secretary presents inquiry report of Nagaon encounter case) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানলৈ নিৰ্দশনা । নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বাৰা গঠিত এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগৰ নিৰ্দেশ ।

মেঘালয়ত কংগ্ৰেছত খহনীয়া ৷ মঙলবাৰে মেঘালয়ৰ পাঁচজন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পদত্যাগ (Congress MLAs in Meghalaya join BJP) ৷ জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ...

বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা অসুস্থ (Burha Satriya Basistha Dev Sarma) ৷ গেষ্ট্ৰ'ল'জী আৰু লিভাৰৰ ৰোগত ভূগি থকা বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ GMCH লৈ যোৱাৰ পাছতে চিকিৎসকৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসা সেৱা ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেঙত উদ্ধাৰ সাতজন ভাৰতীয় সেনাৰ মৃতদেহ ৷

প্রথম পর্যায়ত ৫০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ আগষ্ট মাহৰ পৰা উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পাছত পর্যায়ক্রমে বাকী ১৫০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হ'ব ।

উত্তৰ-পূৱৰ ৰন্ধন গেছ ব্যৱহাৰকাৰী সকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ ।

বাজেটৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সংবাদমেল । ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাজেটৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা-পৰামৰ্শ বিচাৰি বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰিলে ই-মেইল আই ডি ।

