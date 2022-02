ৰাজ্যসভাত খালি হ’বলগীয়া দুখন আসনৰ এখনত সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা বিৰোধীৰ এজন প্ৰাৰ্থী অনায়াসে জয়ী হ’ব পাৰে যদিও আগ্ৰাসী বিজেপিৰ আশংকাত বিৰোধী শিবিৰ এতিয়াও নিশ্চিত হ’ব পৰা নাই আসনখনক লৈ ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী ৬০ ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ মৃতদেহ (60-year-old woman allegedly murdered at Kalapahar in Guwahati) ।

শ্বেৰমান আলিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰৱ হ’ল কংগ্ৰেছ ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বে়দখনমুক্তৰ প্ৰসংগত বিধায়ক শ্বেৰমান আলিয়ে দিয়া মন্তব্যৰ বিৰোধীতা কৰাৰ লগতে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনালে কংগ্ৰেছে (Congress demands legal action against Sherman Ali Ahmed)৷

সোমবাৰে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ দুজন বিধায়ক ক্ৰমে সুদীপ ৰয় বৰ্মন আৰু আশীষ কুমাৰ সাহাই (Two BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship ) ৷

অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সম্প্ৰতি উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ কিহৰ কাৰণে এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ...

" কংগ্ৰছ দলটোৱে আৰু এশ বছৰ ক্ষমতালৈ নহাৰ পণ লৈছে আৰু সেয়ে আমিও নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰি লৈছো । " সোমবাৰে কংগ্ৰছক সমালোচনা কৰি এইদৰে কয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে (Modi slams Congress in Lok Sabha ) ৷

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পুনৰ সোমাইছে ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী (Myanmar refugees sneaks into Mizoram) ৷ ম্যানমাৰ সৈন্যৰ আক্ৰমণত অতিষ্ঠ হৈ পুনৰ মিজোৰামত সোমাইছে ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী (Myanmarese refugee enters Mizoram due to violence) ৷

বোকাজানত সোমবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident in Karbi Anglong) ৷ ফৰকাটিঙৰ পৰা খটখটীলৈ আটা কঢ়িয়াই অনা এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা এজোপা গছত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ হিতাধিকাৰী মহিলাসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মহিলাসকলক সহায়ৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন জিলাত অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি, ২০২১ৰ (Assam Micro Finance Incentive and Relief Scheme) অধীনত চেক বিতৰণ আৰম্ভ কৰিছে ।

দুটা দশকৰ অন্তত শুকুলা বৰফৰ চাদৰে আৱৰি ধৰা অৰুণাচলৰ পশ্চিম কামেঙত সাতজনীয়া ভাৰতীয় সেনাৰ তহলদাৰী দল আৱদ্ধ (Seven army personnel hit by avalanche in East Kameng) ৷ ইতিমধ্যে আৱদ্ধ হৈ থকা দলটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সেনাই অব্য়াহত ৰাখিছে অভিযান ৷