কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ ব্যক্তি, অৰ্থনীতিবিদ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বুদ্ধিজীৱিৰে মত বিনিময় কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্ৰী ৰাজ কুমাৰ সিঙৰ (union power minister RK singh on union budget 2022) ।

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ (By elction in Majuli) বাবে বিজেপিয়ে ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতহে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব । দেওবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাই (State BJP president on by elction in Majuli)।

দেওবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত ভাগ লৈ কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী ৰাজ কুমাৰ সিঙে ( Union Power Minister Raj Kumar Singh ) স্পষ্ট কৰি দিলে যে, নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰেই প্ৰথমটো গোটৰ উৎপাদন চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

'কুইন অৱ মেলোডী' লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত (Legendary singer Lata Mangeshkar passes away) সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি নেতা, অভিনেতা, গীতিকাৰ, খেলুৱৈ তথা সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে ।

CAA আন্দোলনত চাবুৱাত ধ্বংসকাৰ্য কৰা আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ সোচ্ছাৰ হৈ পৰিল বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা (MLA Punakon Baruah criticized vandalism in CAA protest) ৷

অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত ৰাজ্যত নাথাকিব ক’ভিড নিষেধাজ্ঞা ।

অসমৰ সমাজ জীৱনত নামঘৰ সমূহে অতীজৰে পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নামঘৰ সমূহে একো একোটা অঞ্চলৰ লোকৰ মাজত সম্প্ৰীতি, সংহতি, একতাৰ, এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় কৰি আহিছে বুলি দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ ধাৰাপুৰৰ ধোঁপৰতল 1 নং খেলৰ নামঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান (Foundation stone laying ceremony of namghar in Guwahati) ত উপস্থিত থাকি আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থসাৰথি মহন্তই এইদৰে মন্তব্য় কৰে ৷

প্ৰচণ্ড শীতে কপাঁইছে ৰাজ্যবাসীক (Cold waves in Assam) । বিগত ২–৩ দিন ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হোৱা কিনকিনিয়া বৰষুণ, ফিৰফিৰিয়া বতাহজাকে আৰু বৃদ্ধি কৰিছে শীতৰ প্ৰকোপ ।

গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী (Cheques Distribution at Nalbari) ৷

অসমত বন্যপ্ৰাণীৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ৰেল' ষ্টেচনত উদ্ধাৰ ২৩৫ টাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ (235 turtles recovered in Kamakhaya Railway Station)। আৰপিএফৰ নিয়মীয়া তালাচীত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কাছকেইটা ।