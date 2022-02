জাইকা অৰ্থ সাহায্যপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্পৰ (Jaica funded Guwahati water supply project) বিৰুদ্ধে হঠাৎ তদন্ত ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷ প্ৰকল্পটোত সংঘটিত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ অহা ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা গোচৰটোৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰাৰ সময়তে চৰকাৰৰ এই ঘো৷ণাি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷

কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে ২৩০ টা বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ কাছ (Rare species of turtles recovered in Kamakhya Railway Station)৷ ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা দলে উজনি অসম অভিমুখী এখন ৰেলত ১০ টা বেগত কৌশলেৰে নি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ এই বৃহৎ সংখ্যক কাছ ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দলীয় স্থিতিকলৈ বিভ্ৰান্তিকৰ মতামত নিদিবলৈ আৰু বিৰোধী ঐক্য বিনষ্ট কৰিব পৰা কোনো মতামত দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ দলৰ সকলোৰে প্ৰতি নিৰ্দেশনা জাৰি (Bhupen Bora warns to all of party member) ।

ক্ৰমাৎ সুস্থ্য হৈ উঠিছে "মেলডী কুইন" লতা মংগেশকাৰ স্বাস্থ্য (Lata Mangeshkar condition stable now) । শনিবাৰে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত ভেণ্টিলেছনত ৰখা হৈছিল কিংবদন্তী গায়িকা গৰাকীক (Lata Mangeshka is in Critical Condition)৷

সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire in Guwahati) । শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:৩৬ বজাত মহানগৰী দিছপুৰ কলেজৰ সমীপত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটো ।

শনিবাৰে বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Bangaigaon) ৷ ট্ৰাক আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা এই মুখামুখী সংঘৰ্ষৰ পাছত ৰাজপথতে দপ-দপাই জ্বলি উঠিল দুয়োখন বাহন ৷

ৰাজনীতিৰ পথাৰত ৰাজনীতি নহয়, খেলপথাৰত এইবাৰ ক্ৰিকেটাৰৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma played Cricket)৷

ঘোষণা হ’ল মাজুলী সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ অহা 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন (By-election for Majuli Assembly constituency on March 7)৷

পুনৰ বিৰ্তকত ৰাহুল গান্ধী ৷ "তেওঁ ভাৰতৰ ভবিষ্য়তৰ বাবে বিপদজনক (BJP calls Rahul Gandhi dangerous for India's future after hijab row )" এইবুলি মন্তব্য কৰে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি দলে ৷

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাই বিধায়ক শ্বেৰমান আলিৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে (Burha Satriya Basistha Dev Sarma at Police station) ৷