প্ৰকৃততে হাবুং আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হয়নে? কোনে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ? উল্লেখ্য যে মে-ডাম-মে-ফিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাবুঙক আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল (CM Himanta on Habung)।

মাজুলীলৈ আগমন শীতখোৱা বিদেশী পক্ষীৰ ৷ বিনন্দীয়া মাজুলীৰ নিৰিবিলি পৰিবেশত ইউৰোপৰ common crane পক্ষী (common crane visits Majuli) ।

চৰকাৰৰ মাদ্ৰাছা শিক্ষা বন্ধৰ সিদ্ধান্তক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুক্ৰ বাৰে ছীল মোহৰ মাৰে । এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ’ব ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছা সমূহ। ২০২০ চনত মাদ্ৰাছা শিক্ষা বন্ধৰ বাবে চৰকাৰে আনিছিল নতুন আইন ৷

সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কংগ্ৰেছৰ নেতা-পালিনেতাৰ সত্ৰৰ ভূমি বেদখলকাৰীসকলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত নেতা-পালিনেতা আছে ৷ সত্ৰৰ ভূমি বেদখল(Satra Land Enchrochment)ত কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা আছে ৷

বিগত 7 বছৰত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ 30 শতাংশহে বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পূৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰে (Hardeep Singh Puri in Lok Sabha) ৷

শুকুৰবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma visit Jorhat) ৷ যোৰহাটত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটবাসীক দিলে বহুকেইটা ভালখবৰ ৷

২০২০ বর্ষত সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ১ কোটি ৯৩ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । গৱেষণা মতে সমগ্ৰ বিশ্বত ৫ জন লোকৰ ভিতৰত এজন লোক নিজৰ জীৱন কালত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব । বিশ্ব কৰ্কট দিৱসৰ দিনটোতে প্ৰকাশ পালে এই ভয়াবহ তথ্য ৷

আন এখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তত । কমলপুৰ-কুৰমাঘাট সীমান্ত বজাৰৰ (Kamalpur Kurmaghat border haat) নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱ আৰু বাংলাদেশৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী টিপু মুন্সীৰ উপস্থিতিত বজাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।

এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নহয় কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ ৷ ক’ভিড মহামাৰীৰ বাবেই পিছুৱালে 48 সংখ্যক কাৰ্বি মহোৎসৱ (Karbi Youth Festival postponed due to the rising cases of Covid) ৷

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত মহানগৰ উপায়ুক্তই এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰে ৷ এই সভাত 5 মাৰ্চত পৌৰ নিগমৰ চুড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Guwahati Municipal Corporation final electoral roll) ৷