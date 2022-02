বুধবাৰে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত (Decision taken by Assam Cabinet) ৷ ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাৰ জলন্ত সমস্যা গৰাখহনীয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰ্বমুঠ ১১৪ টা মথাউৰি আৰু সেই মথাউৰিৰ ওপৰত পকী পথ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ উপৰিও লোৱা হয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷

বুধবাৰে লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত হোৱা বিতৰ্কত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমে বক্তব্য ৰাখিব (Motion of thanks to the President's address) ৷ বিৰোধী দলৰ বাবে বান্ধি দিয়া সময়ৰ এক ঘন্টা দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দলক ৷

এটা মৃত ম'হে এতিয়া বিবুদ্ধিত পেলাইছে বুঢ়াচাপৰিৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ কৰ্তৃপক্ষক (Confusion over dead buffalo in Bura Chapari) । বিশেষ ম'হটো প্ৰকৃততে বনৰীয়া নে ঘৰচীয়া খুঁটিৰ ম'হ তাকলৈ সন্দিহান হৈছে কৰ্তৃপক্ষ । প্ৰকৃততে, বিশেষ ম'হটো বনৰীয়া বুলি দাবী কৰিছিল স্থানীয় একাংশ লোকে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জীৱন বীমা নিগমৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Initial public offering of LIC)৷ মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই ভিন্ন মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে বিষয়টোৱে ৷

লোক নির্মাণ (গৃহ) বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে বিভিন্ন মূলধন আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প সম্পর্কীয় পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (CMs review on various capital infrastructure projects)। ৩৭টা সংমণ্ডলক শক্তিশালী কৰা আৰু ইয়াৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিটো সংমণ্ডলত ব্যক্তিগত আৰ্কিটেক্টক সুবিধা প্ৰদানেৰে নতুন আৰ্কিটেক্ট পদ সৃষ্টি কৰা হ’ব। চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ কৰা ৮৪খন আদর্শ হাইস্কুল এপ্ৰিলৰ মাজভাগত উদ্বোধন কৰা হ'ব ।

চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত অৰুণাচলৰ যুৱক মিৰাম টেৰণক বৈদ্যুতিক শ্বক দিয়া হৈছিল ৷ এনে বহু শিহঁৰণকাৰী ঘটনাৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতক ক’লে মিৰাণ টেৰণে (Kidnapped Arunachal boy Miran Teron) ৷

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ আইন পাঠ্যক্ৰমৰ এঘাৰটাতকৈ অধিক ষান্মাসিকৰ ফলাফল বিগত কেইবামাহো ধৰি ঘোষণা হোৱা নাই । ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰাৰ লগতে আইনৰ বাবে সুকীয়াকৈ উপ-পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক অথবা বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া নিয়োগ কৰাৰ দাবীত ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ১১ ঘন্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আছু গোটে।

অৰুণাচল প্ৰদেশ লংডিং জিলাত পথ নির্মাণত জড়িত তিনিগৰাকী লোকক অপহৰণ কৰে NSCN(Y-K) উগ্ৰপন্থী সংগঠনে (Road construction employees kidnapped in Arunachal)। অপহৃত তিনিজনৰ এজন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ হীৰেণ কোঁচ ৷

অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিলে চোৰাং গড় আৰু চিকাৰীৰ খবৰ দিওতালৈ পুৰস্কাৰ (Reward for giving information) ৷ লগতে তিনি দুধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীৰ মুৰৰ মূল্যও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে ৷

পূজা-প্ৰভাস অভিনীত বহু প্ৰতীক্ষিত প্ৰেম কাহিনী ৰাধে শ্য়াম আহি আছে দৰ্শকৰ মাজলৈ (Radhe Shyam to hit theatres on March) ৷ বুধবাৰে ছবিখনৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টত ঘোষণা কৰা হ’ল ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ৷