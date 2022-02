"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটে ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনীতিলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ আনিছে" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

ঘোষণা হ’ল বহু প্ৰত্যাশিত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট (Union Budget 2022) ৷ এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিজেই ডিজিটেল কাৰেঞ্চী প্ৰবৰ্তন কৰিব ৷ লগতে ক্ৰিপ্ত কাৰেঞ্চিৰ আয়ৰ ওপৰত থাকিব ৩০ শতাংশ কৰ(#criptocurrency) ৷ পঢ়ক সবিৱেশ...

কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে(Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) তেওঁৰ বাজেট ভাষণত কয় যে, ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ ফলত বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হোৱাত, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চল, অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ শিশু আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশুসকলে প্ৰায় ২ বছৰৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হেৰুৱাব লগা হৈছে ।

মঙলবাৰে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ জু-তিনিআলিৰ দুইলেনযুক্ত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাংগলিক শুভাৰম্ভ কৰি জন্মদিনৰ দিনাই মহানগৰবাসীৰ বাবে বহুকেইটা প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta biswa sarma announces various developmental projects in Guwahati) ৷

মঙলবাৰে জীৱনৰ 53 টা বসন্ত পাৰ কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্য ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma Birthday) ৷ এই বিশেষ দিনটোত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হ’ল৷ অনুৰাগী সকলৰ কোনোৱে যদি কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন কৰিলে, কোনোৱে আকৌ জন্মদিন উপলক্ষে গামোচা, ফুলৰ থোপা, নিজ হাতে অঁকা ছবি আদিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জনালে সম্বৰ্ধনা ।

মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট (Economists opinion on central budget)। এই বাজেট সন্দৰ্ভত বাজেটখনৰ সম্পৰ্কত ৰাজ্যৰ কেইজনমান অৰ্থনীতিবিদৰ মতামত...

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ (Rajya Sabha election 2022)। দুয়োখন আসনক লৈ বিজেপিৰ গণিত । এখন আসনৰ বাবে অংকত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ ।

মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত দেশৰ বেতনভোগী আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সাহায্য ব্যৱস্থা ঘোষণা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Congress criticise finance minister and PM) ৷

২০২২-২৩ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ব্যক্তিগত আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহ’ল কোনোধৰণৰ সাল-সলনি (No change in personal income tax rates in Budget)৷

যিকোনো বিপদ বা জৰুৰীকালীন সময়ৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি (Guwahati Police release two helpline numbers) ৷