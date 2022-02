চৰম দোধোৰ-মোধোৰত পৰিছে বিজেপি তথা আৰএছএছ । ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে এতিয়া দোধোৰ-মোধোৰ অৱস্থা হৈছে বিজেপি তথা আৰএছএছৰ ( Implementation of CAA in assam) ৷

আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন(CM Himanta Biswa Sarma) ৷ 53 বছৰত ভৰি দিলে জনপ্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ তথা অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত কেতবোৰ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এইবোৰে মানুহক চুব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণৰ কেতবোৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২০-২১ চনৰ বাবে নিদিষ্ট ধন মুকলি কৰি দিছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে ধন ব্যয় কৰিব পৰা নাই (Assam government being unable to spend funds by central ) । যাৰ বাবে বহু অভিলাষী আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ হোৱা নাই ৷

এইবাৰ বৰপেটাত আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Encounter in Barpeta) ৷ গুলীবিদ্ধ হ’ল কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৷

১৮ জানুৱাৰীত চীনা সৈন্যৰ দ্বাৰা অপহৃত হোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যুৱক মিৰাম টেৰণ সোমবাৰে গৃহাভিমুখী হয় ৷ সম্পূৰ্ণ 18 টা দিনৰ পিছত পিতৃ-মাতৃৰ কাষলৈ অহা মিৰামৰ প্ৰথমটো টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰ (Interview of Miram Teron) ইটিভি ভাৰতত...

সহ্যৰ সীমা পাৰ হোৱাত পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে টুইটাৰত ব্লক কৰিলে ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ক ৷ এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ৰ চৰকাৰ বিৰোধী টুইট নপঢ়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে (Mamata Banerjee blocks Governor Jagdeep Dhankar on twitter) ৷ সোমবাৰে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’লে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

টাই ধৰ্মীয় লোকসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মে-ডাম-মে-ফি ধেমাজিৰ হাবুঙত(Mae Dam Mae Phi celebrated in Dhemaji) কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

পুনৰ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খালে নিলম্বিত জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া ৰৌণক আলী হাজৰিকা (Guwahati high court rejects bail of Rounak Ali Hazarika) ৷ পঢ়ক সবিশেষ...

অসম আৰক্ষীলৈ সু-খবৰ ৷ শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ 330 খন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ‘ব একোখনকৈ নতুন বলেৰ' বাহন (Assam Govt provide bolero to all police station)।