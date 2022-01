বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে অলপতে বৰপেটাক পবিত্ৰ নগৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল (MP Abdul Khalek demanded to announce Barpeta as Holy City) । সম্প্ৰতি সাংসদ গৰাকীৰ এই পত্ৰৰ উত্তৰত বৰপেটা তথা অসমলৈ আহিছে এক সুখবৰ ৷ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ঘোষণা কৰা হ’ব পাৰে পবিত্ৰ নগৰী হিচাপে ৷

নামনি অসমৰ ১১খন জিলা সামৰি গোৱালপাৰাত কংগ্ৰেছ দলৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা সভা । এই সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰি ক’লে, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে বিজেপি বিৰোধী দলৰ সৈতে আলোচনা কৰি উমৈহতীয়া সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা চলাব, এআইইউডিএফ দলৰ লগতো হ'ব আলোচনা (APCC president Bhupen Borah on Rajya sabha election) ৷

মহানগৰীৰ পল্টনবজাৰ K K হোটেলৰ কৰ্মচাৰী আত্মহত্যা , হোটেলৰ ভিতৰৰ দ্বিতীয় মহলাত আত্মহত্যা কৰ্মচাৰী জনৰ (Hotel employee commits suicide in Paltanbazar) ।

ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ জগতৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী অনুপমা ভট্টাচাৰ্যই আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে(Veteran Assamese actress anupama bhattacharya passes away)। তেওঁৰ বিষয়ে জানো আহক কিছু জনা-নজনা কথা ৷

"কবিতা লিখাত ব্যস্ত থাকিলে কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণযোগ্যতা একেবাৰেই নোহোৱা হ'ব..." এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ কবিতা (Bhupen kumar Borah's poem)ক লৈ সৰৱ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ৷

ৰাজহ ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ পুনৰ ৰাইজৰ মুৰত কঠাঁল ভঙাৰ যোজা চৰকাৰৰ ৷ এইবাৰ ৰাজহ ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মিছন ‘ছাৰখাৰ’ নাম দি কৰ তথা জৰিমনা সংগ্ৰহত নামি পৰিছে জিলা এনফৰ্চমেণ্ট বাহিনী আৰু যান-বাহন আৰক্ষী (Revenue collection from Traffic police and Transport Department) ।

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে । পুনৰ কাৰ্বি আংলঙত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ (Eviction in khanbasti)। নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খানবস্তিত উচ্ছেদিত লোক আৰু প্ৰশাসনৰ লোকৰ মাজত সংঘৰ্ষ ।

শেহতীয়াকৈ, তিনিচুকীয়াৰ গুইজানৰ সমীপৰ ডিব্ৰু নদীৰ পাৰত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা স্কাইলেণ্ড নামৰ ৰিজ’ৰ্টখনত পেৰাগ্লাইডিং কৰি নিহত হৈছিল এজন যুৱক (Youth dies after falling from paraglider in Tinsukia) ৷

দেওবাৰে ভাৰতীয় সেনাই বাক্সা জিলাৰ বৰমাত থকা 9 নং জাট ৰেজিমেণ্টৰ চাউনীত দহ গৰাকী মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ চিলাই মেচিন বিতৰণ কৰে (Indian Army distributes sewing machines to needy women at Barama) ৷

বুথ কমিটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (Ranjeet Das has been selected as booth committee president) ৷